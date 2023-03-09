Разработчики Google работают над созданием искусственного интеллекта, который будет понимать более 1000 языков — Finance.ua

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Разработчики Google работают над созданием искусственного интеллекта, который будет понимать более 1000 языков

Технологии&Авто
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Разработчики Google работают над созданием искусственного интеллекта, который будет понимать более 1000 языков
Разработчики Google работают над созданием искусственного интеллекта, который будет понимать более 1000 языков
Разработчики Google сообщили о работе над универсальной языковой моделью на основе искусственного интеллекта (Universal Speech Model или USM). Этот проект стал частью попытки компании построить систему, способную понимать 1000 самых распространенных языков мира.
В понедельник, 6 марта, представители компании поделились новой информацией о своем ИИ, которое в Google описывают как «критический первый шаг» в реализации своих планов в этой области.
USM уже используется Google для создания субтитров на YouTube. В настоящее время модель поддерживает автоматическое распознавание 100 языков.

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В разговоре с журналистами The Verge вице-президент по исследованиям Google AI Зубин Гахрамани подчеркнул: «Имея единственную модель, которая подвергается влиянию и тренируется на многих языках, мы получаем гораздо лучшие результаты при изучении языков с ограниченными ресурсами, информации о которых очень мало. Путь к тысяче языков не состоит в создании тысячи разных моделей. Языки похожи на организмы, они эволюционировали друг от друга и имеют определенное сходство».
Одной из сфер применения технологии USM может быть использование в очках дополненной реальности. Система сможет в режиме реального времени переводить чужую речь, выводя результаты непосредственно на дисплей AR-очков. Впрочем, до появления окончательной версии универсальной языковой модели пока достаточно далеко, подытожили представители компании.

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По материалам:
noworries
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