Разработчики Google работают над созданием искусственного интеллекта, который будет понимать более 1000 языков — Finance.ua

Разработчики Google работают над созданием искусственного интеллекта, который будет понимать более 1000 языков 09.03.2023, 00:18 — Технологии&Авто

Разработчики Google работают над созданием искусственного интеллекта, который будет понимать более 1000 языков

Разработчики Google сообщили о работе над универсальной языковой моделью на основе искусственного интеллекта (Universal Speech Model или USM). Этот проект стал частью попытки компании построить систему, способную понимать 1000 самых распространенных языков мира.

В понедельник, 6 марта, представители компании поделились новой информацией о своем ИИ, которое в Google описывают как «критический первый шаг» в реализации своих планов в этой области.

USM уже используется Google для создания субтитров на YouTube. В настоящее время модель поддерживает автоматическое распознавание 100 языков.

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В разговоре с журналистами The Verge вице-президент по исследованиям Google AI Зубин Гахрамани подчеркнул: «Имея единственную модель, которая подвергается влиянию и тренируется на многих языках, мы получаем гораздо лучшие результаты при изучении языков с ограниченными ресурсами, информации о которых очень мало. Путь к тысяче языков не состоит в создании тысячи разных моделей. Языки похожи на организмы, они эволюционировали друг от друга и имеют определенное сходство».

Одной из сфер применения технологии USM может быть использование в очках дополненной реальности. Система сможет в режиме реального времени переводить чужую речь, выводя результаты непосредственно на дисплей AR-очков. Впрочем, до появления окончательной версии универсальной языковой модели пока достаточно далеко, подытожили представители компании.

noworries По материалам:

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