Разработчики Ethereum отложили активацию «бомбы сложности» — Finance.ua

Разработчики Ethereum отложили активацию «бомбы сложности»

Разработчики Ethereum отложили активацию «бомбы сложности»

Команда Ethereum решила отложить активацию «бомбы сложности» на два месяца. Об этом сообщил ведущий разработчик Тим Бейко.

«Коротко. Мы согласились отложить бомбу [сложности]. Мы все просрочили и хотим убедиться, что правильно проверили все цифры, прежде чем выбрать точную задержку и время развертывания, но стремимся к отсрочке в приблизительно два месяца и запуску обновления в конце июня», — написал он.

В мае разработчики Ethereum связали сроки перехода основной сети на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS) с автоматическим увеличением времени генерации блока на Proof-of-Work. По словам Престона Ван Луна, процесс «слияния» [The Merge] они планируют завершить в августе до активации «бомбы сложности».

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин в ходе виртуального саммита Eth Shanghai также назвал август наиболее вероятным временем для перехода. Однако он допустил перенос события на сентябрь-октябрь в случае возникновения «потенциальных рисков».

Напомним, в июне команда Ethereum успешно перевела на PoS тестовую сеть Ropsten.

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