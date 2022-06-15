Разработчики Ethereum отложили активацию «бомбы сложности» — Finance.ua

Команда Ethereum решила отложить активацию «бомбы сложности» на два месяца. Об этом сообщил ведущий разработчик Тим Бейко.
«Коротко. Мы согласились отложить бомбу [сложности]. Мы все просрочили и хотим убедиться, что правильно проверили все цифры, прежде чем выбрать точную задержку и время развертывания, но стремимся к отсрочке в приблизительно два месяца и запуску обновления в конце июня», — написал он.
В мае разработчики Ethereum связали сроки перехода основной сети на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS) с автоматическим увеличением времени генерации блока на Proof-of-Work. По словам Престона Ван Луна, процесс «слияния» [The Merge] они планируют завершить в августе до активации «бомбы сложности».
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин в ходе виртуального саммита Eth Shanghai также назвал август наиболее вероятным временем для перехода. Однако он допустил перенос события на сентябрь-октябрь в случае возникновения «потенциальных рисков».
Напомним, в июне команда Ethereum успешно перевела на PoS тестовую сеть Ropsten.