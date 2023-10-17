Разработчики Disney создали робота-компаньона для одиноких людей — Finance.ua

Разработчики Disney создали робота-компаньона для одиноких людей Сегодня 02:41 — Технологии&Авто

Разработчики Disney создали робота-компаньона для одиноких людей

Компания Disney разработала робота, создание которой вдохновлено образом BD-1 из киновселенной «Звездных войн». Он получил такое же квадратное тело и пару «птичьих» ножек. Голова робота оснащена парой глаз, на виске закреплен фонарик, задняя часть украшена двумя подвижными антеннами.

Безымянный робот от Disney позаимствовал некоторые важные аспекты поведения от собак. К примеру, его антенны могут двигаться, имитируя движения собачьих ушей. Если робот хочет выразить интерес, он наклоняет голову набок.

Люди, успевшие «пообщаться» с роботом, отзываются о нем как о «совершенно чудесном, любознательном, но серьезном роботе». Отмечается, что у него свой стиль и характер, сформированный аниматорами Disney.

Вероятно, такие роботы могут появиться в тематических парках Disney, став их визитной карточкой. Они будут выполнять самые разные функции, также на них будут возложены обязанности охранников.

Отмечается, что в зависимости от региона использования роботы могут программироваться на соответствующий язык тела. Допускается, что с использованием машинного обучения они получат возможность корректировать свои навыки, анализируя поведение людей.

noworries По материалам:

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