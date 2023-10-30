Разрабатывали 15 лет: на рынок выходит летающий автомобиль (фото, видео) — Finance.ua
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Разрабатывали 15 лет: на рынок выходит летающий автомобиль (фото, видео)

Технологии&Авто
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Разрабатывали 15 лет: на рынок выходит летающий автомобиль (фото, видео)
Разрабатывали 15 лет: на рынок выходит летающий автомобиль (фото, видео)
Нидерландская компания PAL-V наконец-то начинает производство своего летающего автомобиля Liberty. В 2024 году планируется выпустить 90 таких аппаратов стоимостью в 499 000 евро.
Об этом сообщает сайт Autoevolution.
PAL-V Liberty разрабатывали в течение 15 лет. Первый прототип летающего авто опробовали еще в 2009 году, а предсерийную модель представили тремя годами позже.
Теперь проект наконец-то на финишной прямой, и в ноябре в Мюнхене откроется первый шоу-рум PAL-V. Позже появится более доступная версия Liberty за 299 000 евро. Покупатели будут приглашены на летные курсы, где они смогут бесплатно пройти обучение и получить лицензию пилота.
Разрабатывали 15 лет: на рынок выходит летающий автомобиль (фото, видео)
PAL-V Liberty сочетает в себе черты автомобиля и вертолета или автожира (летательного аппарата с несущим и толкающим винтами). Это двухместная капсула на колесах длиной 4 м. Она выполнена из композитных материалов, поэтому весит 664 кг.
Летающий автомобиль оснащен раскладными винтами. Мотор Rotax мощностью 200 л.с. позволяет ему развивать 180 км/ч в воздухе, подниматься на высоту до 3500 м и преодолевать до 500 км. Для взлета достаточно 200-метрового отрезка дороги, а вот посадка в Liberty вертикальная.
Для движения по дороге предусмотрен отдельный 100-сильный двигатель. Он позволяет разгоняться до 100 км/ч за 9 с и развивать 170 км/ч.
По материалам:
Фокус
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