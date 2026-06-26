Разоблачили схему с землей и десятками миллионов бюджетных средств на Обуховщине Сегодня 09:33 — Криминал

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, следствие считает, что мэр населенного пункта через подставных лиц получил в частную собственность участки водного фонда, а затем легализовал часть имущества через продажу третьему лицу.

Суть дела

В 2025 году он повторно «передвинул» границы участков в документах, фактически перенеся их в лес и прибрежную зону реки Стугна — более ценные территории.

Кроме земельных махинаций, правоохранители обнаружили возможную растрату денежных средств при выполнении договора на озеленение общины стоимостью почти 8,5 миллиона гривен.

Так, в отчетах подрядчика появились тысячи часов работы техники, которая вообще не должна была использоваться. Из-за подписанных мэром актов подрядчику безосновательно перечислили более 1,3 миллиона гривен.

Общую сумму ущерба от действий чиновника оценивают в более чем 75 миллионов гривен.

Прокуратура инкриминирует ему мошенничество в особо крупных размерах, легализацию имущества, полученного преступным путем, и растрату бюджетных средств (части 4 и 5 ст. 190, часть 1 ст. 209, часть 5 ст. 191 УК).

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