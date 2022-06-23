Разоблачены валютные мошенники, которые обманули мужчину почти на 1 млн гривен — Finance.ua

Разоблачены валютные мошенники, которые обманули мужчину почти на 1 млн гривен Сегодня 16:41 — Криминал

При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева задержаны и уведомлены о подозрении двое мужчин по факту мошеннического завладения средствами гражданина под видом обмена валюты (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщила Киевская прокуратура.

Как установило следствие, мошенники тщательно готовились к совершению преступления. Так, один из злоумышленников менял свою внешность, а именно надевал парик, медицинскую маску и медицинский халат, представляясь работником местной аптеки. Кроме того, чтобы вызвать у потерпевшего доверие мошенники совершили несколько реальных обменов валюты на незначительные суммы, после чего договорились об обмене крупной суммы, назначив встречу рядом с офисным зданием, в котором было два выхода.

Во время встречи потерпевший в салоне автомобиля передал злоумышленнику 900 тыс. гривен и получил 25 700 долл. США настоящими купюрами, которые положил между сиденьями. Воспользовавшись подходящим моментом, аферист незаметно заменил настоящие доллары США фальшивыми. После этого злоумышленник вместе с денежными средствами вошел в здание, якобы, чтобы пересчитать средства с помощью счетного устройства, а на самом деле покинул помещение через запасной выход.

Благодаря профессиональным действиям правоохранителей, постоянно контролировавших ход совершения уголовного правонарушения, злоумышленника и его сообщника удалось задержать неподалеку от места происшествия.

В настоящее время оба лица уведомлены о подозрении, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере более 740 тыс. гривен каждому. Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Разоблачение и задержание злоумышленников проводилось прокурорами, следователями СВ Днепровского УП ГУ НП г. Киеве и сотрудниками Департамента уголовного розыска НПУ.

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