Разоблачена незаконная схема поставки в Украину удобрений из рф — Finance.ua

Установлено, что гражданин рф зарегистрировал в Украине несколько предприятий и руководил ими через назначенных руководителей, в том числе российских граждан.
Сообщается, что должностные лица этих предприятий, подразумевая невозможность ввоза в Украину товаров подсанкционных производителей, подделывали документы на импорт минеральных удобрений и кормовых добавок.
«Это позволило ввезти в Украину, легализовать и реализовать незаконно ввезенное имущество национальным потребителям на сумму свыше 300 млн грн. Такие действия нанесли ущерб экономике нашей страны и обеспечили значительные поступления в бюджет страны-агрессора», — говорится в сообщении.
В ходе обысков в Киеве, Хмельницкой и Винницкой областях изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность, более 6,4 тыс. тонн минеральных удобрений и кормовых добавок.
На изъятые документы и товарно-материальные ценности наложен арест. Общая сумма арестованного — около 150 млн грн.