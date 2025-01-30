Разоблачен адвокат на Киевщине, который «сливал» данные из реестров — Finance.ua
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Разоблачен адвокат на Киевщине, который «сливал» данные из реестров

Криминал
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Адвокат в Киевской области незаконно получал и «сливал» данные из реестра о запланированных следственных действиях по делам.
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора адвокату объявлено подозрение в несанкционированном вмешательстве в работу информационной системы, повторно, что привело к утечке информации во время военного положения.
По данным следствия, адвокат незаконно получил логин и пароль судьи районного суда Киевской области, что дало ему полный доступ к Единому государственному реестру судебных решений.
С целью получения информации о предстоящих следственных действиях, в частности, относительно себя и других лиц, он с августа по ноябрь 2023 года провел поиск по ключевым словам и пересмотрел более 450 судебных решений.
Часть полученной информации, в частности о планируемых обысках в одном из бизнес-центров столицы, где располагался мошеннический колл-центр, адвокат передавал фигуранту уголовного производства через мобильный мессенджер.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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По материалам:
ua.news
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