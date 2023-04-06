Размер государственного пособия усыновителям — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Размер государственного пособия усыновителям

Личные финансы
45
Размер государственного пособия усыновителям
Размер государственного пособия усыновителям
Размер и порядок получения денежного пособия на усыновленного ребенка регламентируется целым рядом законов и подзаконных актов. Однако важнейшими из них являются Законы Украины «О государственной помощи семьям с детьми» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о государственной поддержке семей, усыновивших ребенка среди детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки» и постановление КМУ № 1751 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственного пособия семьям с детьми».
Размер пособия — 41 280 гривен. Оно выплачивается частями в течение трех лет с момента усыновления ребенка.
Первую часть в размере 10 320 гривен усыновитель получает немедленно после утверждения решения о назначении пособия, остальное будет выплачено равными частями в течение 36 месяцев (трех лет) — по 860 гривен ежемесячно.
Место для вашей рекламы
В случае, когда усыновляется не один ребенок, а больше, это пособие выплачивается на каждого ребенка. То есть, на второго, третьего и так далее усыновленного ребенка будет также назначено пособие в размере 41 280 гривен, которое будет выплачено таким же образом.
Это пособие выплачивается лицам, усыновившим ребенка после 1 января 2009 года, в любом случае, независимо от наличия других видов выплат на усыновленных или собственных детей.
Читайте больше в нашей новой статье:

Как получить выплату за усыновление ребенка

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.