Размер государственного пособия усыновителям — Finance.ua

Размер государственного пособия усыновителям Сегодня 11:15 — Личные финансы

Размер государственного пособия усыновителям

Размер и порядок получения денежного пособия на усыновленного ребенка регламентируется целым рядом законов и подзаконных актов. Однако важнейшими из них являются Законы Украины «О государственной помощи семьям с детьми» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о государственной поддержке семей, усыновивших ребенка среди детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки» и постановление КМУ № 1751 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственного пособия семьям с детьми».

Размер пособия — 41 280 гривен. Оно выплачивается частями в течение трех лет с момента усыновления ребенка.

Первую часть в размере 10 320 гривен усыновитель получает немедленно после утверждения решения о назначении пособия, остальное будет выплачено равными частями в течение 36 месяцев (трех лет) — по 860 гривен ежемесячно.

В случае, когда усыновляется не один ребенок, а больше, это пособие выплачивается на каждого ребенка. То есть, на второго, третьего и так далее усыновленного ребенка будет также назначено пособие в размере 41 280 гривен, которое будет выплачено таким же образом.

Это пособие выплачивается лицам, усыновившим ребенка после 1 января 2009 года, в любом случае, независимо от наличия других видов выплат на усыновленных или собственных детей.

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