Разговоры об отмене дефолта в США изменили цены на нефть — Reuters — Finance.ua
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Разговоры об отмене дефолта в США изменили цены на нефть — Reuters

Энергетика
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В понедельник, 29 мая, зафиксирован рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 66 центов, или на 0,9%, до 77,61 доллара за баррель к 02:47 по Гринвичу.
Как сообщает Reuters, американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 73,42 доллара за баррель, что на 75 центов, или на 1% выше.
По состоянию на 11:04 по Киеву нефть марки Brent стоила 77,36 доллара за баррель.
Цены на нефть выросли после того, как в США достигли соглашения о потолке госдолга, что, вероятно, позволит избежать дефолта в крупнейшей экономике мира и потребителя нефти, хотя опасения по поводу дальнейшего повышения ставок ограничили рост.

Цены на нефть и риск дефолта в США

15 мая 2023 года ожидаемый дефолт в США изменил цены на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 26 центов, или на 0,35%, до 73,91 доллара за баррель к 06:38 по Гринвичу.
По материалам:
УНІАН
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