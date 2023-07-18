Разделение на богатых и бедных может усилить «тиски бедности» — глава Всемирного банка
Новый глава Всемирного банка Аджай Банга на встрече министров финансов G20 в Индии заявил, что растущий разрыв между богатыми и бедными странами может привести к усилению бедности в развивающихся странах, пишет AFP.
Многие страны все еще восстанавливаются после двойного удара пандемии коронавируса и последствий войны россии в Украине, которая отразилась на мировых ценах на топливо и товары. Между тем изменение климата наиболее болезненно сказывается на некоторых беднейших странах, которые менее всего способны справиться с этим.
Аджай Банга, президент Всемирного банка, сказал, что опасается, что отсутствие прогресса может привести к расколу мировой экономики в ущерб беднейшим слоям населения мира.
«Разочарование глобального Юга можно понять. Во многом они платят цену за наше процветание», — сказал уроженец Индии Банга, натурализованный гражданин США, занявший банковскую должность в прошлом месяце после того, как был назначен президентом США Джо Байденом.
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«Когда они должны подняться, они обеспокоены тем, что обещанные ресурсы будут направлены на восстановление Украины, они чувствуют, что энергетические правила не применяются равномерно, что сдерживает амбиции, и они обеспокоены тем, что тиски бедности погубят еще одно поколение», — сказал он.
Всемирный банк заявил, что работает над увеличением своих финансовых возможностей, в том числе путем привлечения гибридного капитала от акционеров для стимулирования роста и создания рабочих мест, но сказал, что будущая экономика не может полагаться на расширение за счет окружающей среды. «Простая истина такова: мы не можем вынести еще один период интенсивного роста выбросов», — сказал Банга.
Соединенные Штаты заявляют, что усилия по реформированию многосторонних кредиторов, таких как Всемирный банк и другие региональные учреждения, могут высвободить 200 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.
Справка Finance.ua:
- соглашения по реструктуризации долга для стран с низким уровнем дохода были в центре внимания G20, но официальные лица предполагают, что прогресс был незначительным;
- по словам министра финансов США Джанет Йеллен, более половины всех стран с низким уровнем дохода находятся на грани долгового кризиса или находятся в долговом кризисе, что вдвое больше, чем в 2015 году.
Стабильная работа финансовой системы — лучшее «успокоительное» для украинцев. За год войны банкам и финансовым компаниям удалось удержать финансовый фронт. Сейчас страна нуждается в восстановлении, а экономика и бизнес не могут полноценно функционировать без качественного кредитного топлива. Что же происходит на рынке кредитования? Какие тенденции там властвуют и к чему готовиться бизнесу и гражданам? Об этом вы узнаете на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особое событие, которое объединит ключевых представителей финансового сообщества Украины.
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