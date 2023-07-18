Разделение на богатых и бедных может усилить «тиски бедности» — глава Всемирного банка Сегодня 09:49

Разделение на богатых и бедных может усилить «тиски бедности» — глава Всемирного банка

Новый глава Всемирного банка Аджай Банга на встрече министров финансов G20 в Индии заявил, что растущий разрыв между богатыми и бедными странами может привести к усилению бедности в развивающихся странах, пишет AFP.

Многие страны все еще восстанавливаются после двойного удара пандемии коронавируса и последствий войны россии в Украине, которая отразилась на мировых ценах на топливо и товары. Между тем изменение климата наиболее болезненно сказывается на некоторых беднейших странах, которые менее всего способны справиться с этим.

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Аджай Банга, президент Всемирного банка, сказал, что опасается, что отсутствие прогресса может привести к расколу мировой экономики в ущерб беднейшим слоям населения мира.

«Разочарование глобального Юга можно понять. Во многом они платят цену за наше процветание», — сказал уроженец Индии Банга, натурализованный гражданин США, занявший банковскую должность в прошлом месяце после того, как был назначен президентом США Джо Байденом.

«Когда они должны подняться, они обеспокоены тем, что обещанные ресурсы будут направлены на восстановление Украины, они чувствуют, что энергетические правила не применяются равномерно, что сдерживает амбиции, и они обеспокоены тем, что тиски бедности погубят еще одно поколение», — сказал он.

Всемирный банк заявил, что работает над увеличением своих финансовых возможностей, в том числе путем привлечения гибридного капитала от акционеров для стимулирования роста и создания рабочих мест, но сказал, что будущая экономика не может полагаться на расширение за счет окружающей среды. «Простая истина такова: мы не можем вынести еще один период интенсивного роста выбросов», — сказал Банга.

Соединенные Штаты заявляют, что усилия по реформированию многосторонних кредиторов, таких как Всемирный банк и другие региональные учреждения, могут высвободить 200 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.

Справка Finance.ua:

соглашения по реструктуризации долга для стран с низким уровнем дохода были в центре внимания G20, но официальные лица предполагают, что прогресс был незначительным;

по словам министра финансов США Джанет Йеллен, более половины всех стран с низким уровнем дохода находятся на грани долгового кризиса или находятся в долговом кризисе, что вдвое больше, чем в 2015 году.



Стабильная работа финансовой системы — лучшее «успокоительное» для украинцев. За год войны банкам и финансовым компаниям удалось удержать финансовый фронт. Сейчас страна нуждается в восстановлении, а экономика и бизнес не могут полноценно функционировать без качественного кредитного топлива. Что же происходит на рынке кредитования? Какие тенденции там властвуют и к чему готовиться бизнесу и гражданам? Об этом вы узнаете на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особое событие, которое объединит ключевых представителей финансового сообщества Украины.

УНН По материалам:

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