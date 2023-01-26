Разблокировка портов даст Украине 20 млрд долларов, — ICC Ukraine — Finance.ua
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Разблокировка портов даст Украине 20 млрд долларов, — ICC Ukraine

Казна и Политика
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Разблокировка портов даст Украине 20 млрд долларов, — ICC Ukraine
Разблокировка портов даст Украине 20 млрд долларов, — ICC Ukraine
Разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП.
Об этом сообщил президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов.
«В войне побеждают экономики. И российский агрессор сознательно нанес удар по украинской экономике. Это и разрушение промышленных мощностей, энергетики, и блокирование морских портов, через которые шла львиная доля всего экспорта. Мы видим, насколько сократились поступления в государственный бюджет. Благодаря международной помощи. Украине удается обеспечить финансирование расходных статей. Но мы должны понимать: страна будет жить, восстанавливаться и развиваться только тогда, когда мы решим вопрос обеспечения себя собственными ресурсами», — отметил Щелкунов.
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Он акцентировал, что мировое сообщество ограничило санкциями экспорт российской продукции на свои рынки, и Украина может занять ее место. Но для этого необходимо открыть морские порты, ведь железнодорожные коридоры не могут обеспечить полноценные потоки товаров. И вместе со странами-партнерами, ООН и бизнес-организациями, вопросы разблокирования портов можно поднять на высокий уровень обсуждения.
«Важность этой проблемы понимают и в Европе. Непрерывное донорское финансирование не может быть вечным: следует запустить экономику именно Украины, а без открытых торговых ворот это сделать сложно. По оценкам экспертов, поступления в Украину валюты как результат открытия морской логистики превысили бы 20 миллиардов долларов в год. Для сравнения — больше, чем европейские страны нам предоставили в виде помощи», — подчеркнул Щелкунов.
Кроме того, он напомнил, что торговля не проходит в одну сторону, и украинские предприятия потеряли возможность не только экспортировать продукцию, но и импортировать сырье и оборудование, необходимое для работы.
По материалам:
РБК-Україна
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