Экспорт агропродукции из морских портов Украины за неделю вырос на 82% — эксперты — Finance.ua
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Экспорт агропродукции из морских портов Украины за неделю вырос на 82% — эксперты

Аграрный рынок
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За 25-ю неделю работы «зернового коридора» с 16 по 22 января 2023 года через морские порты Одесской области было экспортировано 894 тыс. т агропромышленной продукции, что на 82% больше отгрузок по данному каналу неделю назад.
Об этом пишет УКАБ.
При этом количество кораблей, загруженных за эту неделю, было таким же — 19 единиц.
Увеличения объемов экспорта при одинаковом количестве судов удалось добиться за счет предоставления приоритета крупнотоннажным судам. Такое решение было принято из-за целенаправленного саботажа российской стороной инспекций судов в Босфоре, что приводит к стабильно большой очереди из более 100 судов. Поэтому, чтобы увеличить объемы экспорта, предпочитают именно крупные суда.
Наибольшие объемы экспорта в течение 25 недели работы «зернового коридора» составляли:
  • кукуруза (47% экспорта за этот период);
  • пшеница (32%);
  • рапс (10%).
Украинская продукция отправилась в страны Азии (Китай, Турция, Индия), Европы (Испания, Германия, Бельгия) и Африки (Эфиопия, Ливия).
Всего с начала работы «зернового коридора» с 1 августа 2022 по 22 января 2023 года удалось экспортировать 18,3 млн т продукции АПК нашим иностранным партнерам.
По материалам:
Finance.ua
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