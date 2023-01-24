Экспорт агропродукции из морских портов Украины за неделю вырос на 82% — эксперты Сегодня 21:32 — Аграрный рынок

За 25-ю неделю работы «зернового коридора» с 16 по 22 января 2023 года через морские порты Одесской области было экспортировано 894 тыс. т агропромышленной продукции, что на 82% больше отгрузок по данному каналу неделю назад.

Об этом пишет УКАБ.

При этом количество кораблей, загруженных за эту неделю, было таким же — 19 единиц.

Увеличения объемов экспорта при одинаковом количестве судов удалось добиться за счет предоставления приоритета крупнотоннажным судам. Такое решение было принято из-за целенаправленного саботажа российской стороной инспекций судов в Босфоре, что приводит к стабильно большой очереди из более 100 судов. Поэтому, чтобы увеличить объемы экспорта, предпочитают именно крупные суда.

Наибольшие объемы экспорта в течение 25 недели работы «зернового коридора» составляли:

кукуруза (47% экспорта за этот период);

пшеница (32%);

рапс (10%).

Украинская продукция отправилась в страны Азии (Китай, Турция, Индия), Европы (Испания, Германия, Бельгия) и Африки (Эфиопия, Ливия).

Всего с начала работы «зернового коридора» с 1 августа 2022 по 22 января 2023 года удалось экспортировать 18,3 млн т продукции АПК нашим иностранным партнерам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.