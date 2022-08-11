Разблокировка экспорта металла и руды через морские порты даст 600 млн долларов каждый месяц — Forbes — Finance.ua

Разблокировка экспорта металла и руды через морские порты даст 600 млн долларов каждый месяц — Forbes
Украина рассчитывает, что соглашение о разблокировании портов для экспорта продовольствия может быть расширено на металл. В таком случае страна сможет получать дополнительные 600 млн долларов ежемесячно.
Об этом сообщает Forbes.
Согласно статистическим данным, которые приводит издание, в 2021 году Украина экспортировала металла и руды на $21,1 млрд — это 30,9% от всего украинского экспорта в 2021 году. Из-за блокирования морских портов Украина сократила экспорт металла на 47,3% — до $3,22 млрд.
«Возобновление морского экспорта металла и руды обеспечит приток в страну дополнительно более $600 млн каждый месяц. Также это будет способствовать стабилизации курса гривны и позволит удерживать валютный коридор в пределах 33–36 грн/$, — таковы предварительные расчеты ОП «Укрметаллургпром», — говорится в статье.
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