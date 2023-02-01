«Райффайзен» в 2022 году уплатил в российский бюджет более 550 млн евро — Finance.ua

«Райффайзен» в 2022 году уплатил в российский бюджет более 550 млн евро Сегодня 17:15 — Фондовый рынок

«Райффайзен» в 2022 году уплатил в российский бюджет более 550 млн евро

Российская «дочка» австрийского «Райффайзен Банк Интернациональ», который продолжает работать в рф, в 2022 году уплатила в российский бюджет 559 млн евро, что в 4,8 раза больше, чем за весь 2021 год.

Об этом свидетельствует финансовая отчетность « Райффайзен Банк Интернациональ», опубликованная на сайте RBI, пишет Экономическая правда.

Почему сумма возросла

Увеличение суммы налога на прибыль, который австрийский банк перечислил в бюджет страны-агрессора, связано с ростом доходов его российской «дочки». Так, по данным отчетности, в 2022 году российский Райффайзен получил 2,06 млрд евро прибыли, что в 4,34 раза больше, чем в 2021 году.

Как свидетельствуют данные отчетности, большинство доходов российского «Райффайзена» составили комиссионные. В общей сложности таким образом банк заработал чуть более 2 млрд евро. Для сравнения, в 2021 году комиссионные доходы банка составляли всего 420 млн евро. Процентные доходы российской «дочки» RBI в 2022 году составили 1,53 млрд евро (против 744 млн евро годом ранее).

Ранее в головном офисе RBI в ответ на запрос ЭП объяснили, что рост доходности их российской «дочки» связан с повышением курса российского рубля и комиссионными доходами, возникшими из-за валютных ограничений, введенных в россии.

Кроме доходов, российский Райффайзен Банк увеличил еще и расходы, в том числе на поддержку персонала. Они возросли более чем в 2 раза: с 259 млн евро в 2021 году до 533 млн евро в 2022 году.

В общей сложности, российская «дочка» обеспечила 54% всей чистой прибыли «Райффайзен Банк Интернациональ» за 2022 год и стала самым прибыльным бизнесом австрийской финансовой группы.

Ранее СМИ сообщали, что австрийский Райффайзен Банк Интернациональ не только продолжает работать на российском рынке, но и предоставляет мобилизованным россиянам кредитные каникулы.

Также банк использует названия незаконно оккупированных российской территорий в своих официальных документах, а войну рф против Украины называет «специальной военной операцией».

Економічна Правда По материалам:

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