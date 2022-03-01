Райффайзен Банк упраздняет комиссии для клиентов — Finance.ua
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Райффайзен Банк упраздняет комиссии для клиентов

Сегодня 10:30Кредит&Депозит
20
Райффайзен Банк поддерживает своих клиентов в это непростое время.
Одно из таких решений — отмена комиссии:
  • при осуществлении переводов и платежей в Raiffeisen Online, в частности — переводов с карты на карту, пополнение мобильного и переводов по реквизитам;
  • за обслуживание карт и счетов для физических лиц и предпринимателей;
  • при снятии наличных денег в Украине и за рубежом.
Пожалуйста, совершайте финансовые операции онлайн.
Пока все системы банка работают стабильно.
Всегда актуальная информация о работе нашего банка здесь — https://raiffeisen.ua/aktualna-informatsiia-pro-robotu-raiffeisen-banku
Берегите себя и родных!
По материалам: Райффайзен Банк
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