Райффайзен Банк упраздняет комиссии для клиентов — Finance.ua

ПРОМО

Райффайзен Банк упраздняет комиссии для клиентов

Райффайзен Банк поддерживает своих клиентов в это непростое время.

Одно из таких решений — отмена комиссии:

при осуществлении переводов и платежей в Raiffeisen Online, в частности — переводов с карты на карту, пополнение мобильного и переводов по реквизитам;

за обслуживание карт и счетов для физических лиц и предпринимателей;

при снятии наличных денег в Украине и за рубежом.

Пожалуйста, совершайте финансовые операции онлайн.

Пока все системы банка работают стабильно.

Всегда актуальная информация о работе нашего банка здесь — https://raiffeisen.ua/aktualna-informatsiia-pro-robotu-raiffeisen-banku

Берегите себя и родных!

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