Райффайзен Банк упраздняет комиссии для клиентов — Finance.ua

Райффайзен Банк упраздняет комиссии для клиентов
Сегодня 10:30 — Кредит&Депозит
Райффайзен Банк поддерживает своих клиентов в это непростое время.
Одно из таких решений — отмена комиссии:
- при осуществлении переводов и платежей в Raiffeisen Online, в частности — переводов с карты на карту, пополнение мобильного и переводов по реквизитам;
- за обслуживание карт и счетов для физических лиц и предпринимателей;
- при снятии наличных денег в Украине и за рубежом.
Пожалуйста, совершайте финансовые операции онлайн.
Пока все системы банка работают стабильно.
Берегите себя и родных!
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