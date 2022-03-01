Райф ввел кредитные каникулы для клиентов — Finance.ua

Райф ввел кредитные каникулы для клиентов
Сегодня 10:26 — Кредит&Депозит
Райффайзен Банк ввел кредитные каникулы для всех физических лиц, частных предпринимателей и корпоративных клиентов до 31 марта 2022 года.
Все необходимые настройки банк производит автоматически, клиентам Не нужно обращаться в отделение или в Информационный центр банка.
Об активации кредитных каникул физлица и частные предпринимателя получат уведомления через Viber или смс, корпоративные клиенты будут проинформированы через менеджеров банка.
Берегите себя и родных!
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