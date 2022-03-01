Райф ввел кредитные каникулы для клиентов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
ПРОМО

Райф ввел кредитные каникулы для клиентов

Сегодня 10:26Кредит&Депозит
25
Райффайзен Банк ввел кредитные каникулы для всех физических лиц, частных предпринимателей и корпоративных клиентов до 31 марта 2022 года.
Все необходимые настройки банк производит автоматически, клиентам Не нужно обращаться в отделение или в Информационный центр банка.
Об активации кредитных каникул физлица и частные предпринимателя получат уведомления через Viber или смс, корпоративные клиенты будут проинформированы через менеджеров банка.
Берегите себя и родных!
По материалам: Райффайзен Банк
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.