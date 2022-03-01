Райф ввел кредитные каникулы для клиентов — Finance.ua

ПРОМО

Райф ввел кредитные каникулы для клиентов

Райффайзен Банк ввел кредитные каникулы для всех физических лиц, частных предпринимателей и корпоративных клиентов до 31 марта 2022 года.

Все необходимые настройки банк производит автоматически, клиентам Не нужно обращаться в отделение или в Информационный центр банка.

Об активации кредитных каникул физлица и частные предпринимателя получат уведомления через Viber или смс, корпоративные клиенты будут проинформированы через менеджеров банка.

Берегите себя и родных!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью