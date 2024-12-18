Ray-Ban Meta получили перевод языков и анализ видео в реальном времени — Finance.ua
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Ray-Ban Meta получили перевод языков и анализ видео в реальном времени

Технологии&Авто
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Ray-Ban Meta получили перевод языков и анализ видео в реальном времени
Ray-Ban Meta получили перевод языков и анализ видео в реальном времени
Умные очки Ray-Ban Meta Smart Glasses получили новые функции искусственного интеллекта, среди которых перевод языков в реальном времени, сканирование QR-кодов и поддержка Meta AI для видео, сообщает Techradar.
Обновление стало частью презентации на Meta Connect 2024 и не требует замены оборудования — новые возможности появятся на существующих моделях очков.

Что могут делать очки Ray-Ban Meta после обновления

  • Перевод языков в реальном времени: Очки способны переводить языки почти без задержек. Изначально функция поддерживает английский, испанский, итальянский и французский языки.
  • Напоминания на основе изображений: Благодаря функциям ИИ пользователи могут настраивать напоминания об определенных действиях на основе вещей, которые они видят. К примеру, если вы завязываете шнурки, очки могут напомнить вам о том, что, возможно, стоит выбросить мусор.
  • Сканирование QR-кодов: Теперь очки могут сканировать QR-коды, а информация отображается в сопутствующем приложении для Android или iOS.
  • Meta AI для видео: Самая амбициозная функция — анализ видео в реальном времени. Это означает, что ИИ может просматривать то, на что направлен ваш взгляд, и давать ответы на вопросы.
Обновление не требует нового оборудования — функции появятся на существующих моделях Ray-Ban Meta Smart Glasses. Однако функция видео в реальном времени может вызывать обеспокоенность по поводу конфиденциальности, поскольку данные обрабатываются немедленно с подключением к Интернету.
По материалам:
Speka
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