Растрата на ₴250 миллионов: ВАКС отправил под арест руководителя благотворительного фонда — Finance.ua

Растрата на ₴250 миллионов: ВАКС отправил под арест руководителя благотворительного фонда Сегодня 15:15 — Криминал

Апелляционная палата ВАКС избрала меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере более 20 миллионов для руководителя благотворительного фонда, который фигурирует по делу о растрате 250 миллионов должностными лицами Минэкономики.

Об этом сообщила пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС.

«Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 8 декабря 2022 года рассмотрела апелляционные жалобы на определение следственного судьи ВАКС от 29 ноября 2022 года о применении 1,82 млн грн залога к руководителю благотворительного фонда», — уточняется в сообщении.

Как отмечается, это лицо подозревается в пособничестве и растрате 250 млн грн госпредприятия путем перечисления этих средств из госбюджета на счет его благотворительной организации на закупку баллистических жилетов для нужд Минобороны Украины, которые не были приобретены (ч.5 ст.191, ч. 3 ст. .209 УКУ).

«По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционную жалобу защитника без удовлетворения и частично удовлетворила жалобу стороны обвинения, изменив меру пресечения подозреваемому на содержание под стражей с альтернативой внесения более 20 млн грн залога», — заявили в Апелляционной палате ВАКС.

Это решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Как сообщал Укринформ, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения бывшему и.о. госсекретаря Министерства экономики Украины в виде содержания под стражей с возможностью внесения 24,8 млн грн залога по делу о возможном незаконном завладении более 250 млн грн госсредств через счета благотворительного фонда.

Укрінформ По материалам:

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