Растаможка авто в Украине: какая процедура действует сейчас и в чем ее тонкости — Finance.ua

Растаможка авто в Украине: какая процедура действует сейчас и в чем ее тонкости Сегодня 16:07 — Личные финансы

Растаможка авто в Украине: какая процедура действует сейчас и в чем ее тонкости

За время полномасштабной войны украинцы стали покупать все меньше автомобилей за границей, но все равно в страну ввозят сотни тысяч автомобилей. По данным «Опендатабот», только за 2022 год в страну было ввезено 534 866 автомобилей, в 2021 году ввезли 885 701 авто. Средний возраст ввезенных автомобилей увеличился до 12,3 года, так как чаще покупают авто стоимостью $1-2 тыс.

Эксперты The Page рассказали, что нужно знать о растаможке авто в 2023 году.

Что предусматривает новый закон о растаможке авто в 2023 году

Условия растаможки авто постоянно меняются, поэтому следует держать руку на пульсе. Например, в 2021 году в Украине после протестов владельцев «еврономеров» на несколько месяцев отменили уплату таможенной пошлины для авто, ввезенных из стран-членов Европейского Союза.

После полномасштабного вторжения оккупантов в Украине ввели льготы: в страну можно было ввозить авто без пошлины. Однако 1 июля 2022 года вступил в силу закон № 7418, который отменяет льготы во время растаможки авто и возвращает пошлину, НДС и акцизный налог.

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В то же время, этот закон также отменяет пенсионный сбор на приобретение электромобилей. В случае первой регистрации их владельцы больше не будут обязаны платить этот сбор.

Процесс растаможки авто в Украине довольно сложный. Чтобы не тратить лишнее время на оформление документов, можно обратиться к специалистам по растаможке авто или к таможенным брокерам.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что есть риски при ввозе авто в Украину из-за границы. К примеру, автомобиль может быть угнанным. Поэтому важно тщательно проверить историю автомобиля перед его покупкой.

Какие условия растаможки авто действуют в 2023 году

Владелец автомобиля должен иметь документ, подтверждающий его право собственности на автомобиль. Это может быть договор купли-продажи, доверенность, также обязательно нужно предоставить техпаспорт;

процедура растаможки предусматривает подачу предварительной таможенной декларации (ЕЕ) в таможню, где будет проводиться таможенное оформление авто. Декларацию можно оформить самостоятельно в онлайн кабинете таможенной службы;

авто должно иметь действительный технический осмотр, утверждающий, что авто соответствует стандартам безопасности и экологии. Техническое освидетельствование можно пройти в любом сертифицированном техническом центре;

при растаможке авто должны быть уплачены таможенные платежи и другие сборы — акциз и НДС;

в частности, следует внести залог в размере полной стоимости растаможки на счет таможни. Если размер аванса окажется больше фактической стоимости оформления автомобиля, разницу вернут;

следует учитывать, что после пересечения границы и доставки авто в зону таможенного контроля, возможно, придется увеличить размер залога из-за колебаний валютного курса;

после процедуры растаможки автомобиль подлежит регистрации в Украине. Для этого необходимо иметь документы, подтверждающие технические характеристики и идентификационные данные авто. Это могут быть документы, выданные при предыдущей регистрации автомобиля в другой стране, или документы, предоставляемые производителем авто.

Как рассчитать, сколько будет стоить растаможка авто

В Украине есть порядок уплаты акцизного налога при ввозе авто из-за границы. Акцизный налог исчисляется в зависимости от типа топлива, которое используют авто, его возраста и объема двигателя.

Рассчитать стоимость растаможки на 2023 год можно на официальном сайте Министерства экономики Украины, указав необходимые параметры транспортного средства.

Как переоформляется право собственности на авто

Если владелец автомобиля успешно прошел процедуру растаможки, он может получить номерные знаки и зарегистрировать автомобиль в Украине. Процедура регистрации авто также связана с уплатой ряда сборов, в том числе пенсионного.

В 2023 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового автомобиля составляет:

если цена авто не превышает или равна 442 860 грн — 3%;

более 442 860 грн, но не превышает или равно 778 360 грн — 4%;

более 778 360 грн — 5%.

За номерные знаки, бланк свидетельства о регистрации авто и услуг сервисного центра придется оплатить ориентировочно 860 грн.

Если необходимо пройти сертификацию соответствия авто экологическим нормам, также придется оплатить услуги станции техобслуживания.

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