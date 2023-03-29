Можно ли ездить на еврономерах в условиях войны — Finance.ua

Можно ли ездить на еврономерах в условиях войны Сегодня 19:13 — Технологии&Авто

В Украине в условиях войны для водителей сделал ряд исключений и изменений в законе — в большинстве случаев они созданы для облегчения жизни владельцам авто. К примеру, период нулевой растаможки помог украинцам ввезти авто по низким ценам. Однако некоторые ограничения остались в силе, и это касается евроблях.

Можно ли ездить на еврономерах в условиях войны — ответил автомобильный эксперт Станислав Бучацкий, сообщают «Факты.Life»

«С ноября 2018 года в Украине такими автомобилями запрещено пользоваться под угрозой большого штрафа. Около 170 тыс. грн. штрафа, если транспорт ввез иностранец, а пользуется евробляхой украинец», — заявил эксперт.

Впрочем, ездить на евробляхах в условиях войны можно только в двух случаях, но они не подходят для обычных водителей.

«Украинец должен официально жить за границей и стоять на консульском учете. Если он на постоянном консульском учете, то, как нерезидент страны, может заехать в Украину на срок до года. Если он на временном консульском учете, то до 60 дней», — добавил он. Бучацкий.

Так что ответ на вопрос, можно ли ездить на еврономерах в условиях войны — нет, нельзя.

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MMR По материалам:

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