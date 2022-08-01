Растаможка авто в июле принесла в бюджет более 1,7 миллиарда — Finance.ua

Растаможка авто в июле принесла в бюджет более 1,7 миллиарда Сегодня 20:33 — Казна и Политика

Растаможка авто в июле принесла в бюджет более 1,7 миллиарда

В июле благодаря прекращению действия льготного растаможивания автомобилей в государственный бюджет удалось привлечь 1,72 миллиарда гривен.

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram

За первый месяц без льготы на территорию Украины было ввезено 13 584 авто. Поступления в бюджет составляют 1,72 млрд грн. Из них:

ввозная пошлина — 384 млн грн;

акцизный налог — 263 млн грн;

НДС — 1,079 млн грн.

«Поступления превышают примерно в 2 раза весь тот пенсионный сбор, который уплатили за весь период действия льготы в течение 3 месяцев», — добавил нардеп.

Кроме того, он отметил, что растаможка авто составила 7,3% от всех таможенных платежей в июле. Больше принесли только нефтепродукты — 10,8% или 2,47 млрд грн.

Справка Finance.ua:

с 1 апреля 2022 года украинцы могли растаможивать авто без уплаты налогов. Депутаты 21 июня отменили это решение и вернули обычное налогообложение, которое начинает работу с 1 июля;

за это время было ввезено более 120 тысяч автомобилей.

Економічна Правда По материалам:

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