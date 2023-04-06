Растаможка авто в Дії и еАкциз: Минцифры анонсировало технологическую революцию — Finance.ua
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Растаможка авто в Дії и еАкциз: Минцифры анонсировало технологическую революцию

Казна и Политика
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Растаможка авто в Дії и еАкциз: Минцифры анонсировало технологическую революцию
Растаможка авто в Дії и еАкциз: Минцифры анонсировало технологическую революцию
В ближайшие несколько лет Минцифры планирует совершить «настоящую технологическую революцию» путем расширения цифровизации и ликвидации коррупции. Планируется внедрить «еАкциз», растаможку авто в «Дії» и прочее.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе конференции Нацагентства по противодействию коррупции.
Исследования показывают, что реальный антикоррупционный и экономический эффект от цифровизации за два года — 16,3 млрд грн, потенциальный — 48 млрд грн.
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«В ближайшие несколько лет сделаем настоящую технологическую революцию, которая будет преодолевать коррупцию. Фундамент — принятая правительством Государственная антикоррупционная программа на 2023–2025 годы. В программе 63 проекта цифровизации. Они касаются онлайн-услуг, работы с реестрами, упрощения условий для бизнеса и прочее» , — заявил Федоров.
Приоритеты цифровизации:
  • прозрачность восстановления. «Благодаря Реестру разрушенного имущества сделаем процесс максимально открытым», — отметил министр;
  • Внедрение еАкциза. Государство не будет тратить 30 млрд грн в год из-за теневого рынка алкоголя и сигарет, а украинцы не будут покупать контрафактную продукцию;
  • автоматизация услуг для моряков. Ранее реестр документов был фактически в частных руках и приносил организаторам схем до $150 млн в год. «Работаем вместе с командой Александра Кубракова над усовершенствованием реестра и запуском услуг для моряков на портале Дія», — добавил Федоров;
  • растаможка авто. Сейчас коррупция в этой сфере — от 50 до 150 млн долларов в год. «Благодаря цифровизации полностью исключим человеческий фактор и сделаем услугу автоматической в Дії. Без схем, взяток и общения с чиновником», — пояснил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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