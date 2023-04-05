Федоров: Есть сопротивление введению механизма растаможки авто в «Дії» — Finance.ua
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Федоров: Есть сопротивление введению механизма растаможки авто в «Дії»

Казна и Политика
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Министерство цифровой трансформации продолжает работать над введением в Украине нового механизма растаможки авто с помощью «Дії», несмотря на определенное сопротивление.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время презентации Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы, передает корреспондент Укринформа.
«Когда мы говорим о коррупции — нужно смотреть в корень проблемы. Это, например, касается растаможки авто. Сейчас эта сфера работает таким образом, что таможенник может на глаз сказать, что авто оценено адекватно/неадекватно, и наложить штраф или за определенную сумму уменьшить стоимость этой машины. Мы вообще предлагаем, чтобы он не принимал решение, чтобы на основе железобетонных, объективных факторов производилась оценка автоматически», — отметил чиновник.
Федоров уточнил, что в настоящее время коррупционная составляющая в этом процессе оценивается в около 100-150 миллионов долларов в год. Поэтому министерство продолжает работать в направлении внедрения такого инструмента, как растаможка в Дії.
«И здесь есть сопротивление — закон либо не голосуется, либо все находят какие-то причины, почему это делать не стоит. Мне трудно сказать, интерес ли это определенной группы, ведь, по нашей оценке, это 100-150 млн долларов взяток в этой сфере; это разделить количество авто на средние взятки. Или здесь вопрос в том, что, например, часть депутатов вышли из зала, когда было голосование. Было международное событие. Сложно оценить финальную причину, почему так произошло, но сопротивление есть», — добавил Федоров.
Минцифры подготовило изменения к законодательной базе нового механизма растаможки авто, а также разработало новый калькулятор таможенной пошлины. В рамках нового законодательства основными параметрами при растаможке авто будут год выпуска, тип и объем двигателя.
Расчет таможенной пошлины будет производиться с помощью «Дії». Верховная Рада на заседании 24 февраля провалила законопроекты о растаможке авто в «Дії».
По материалам:
Укрінформ
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