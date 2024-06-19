Расширили круг людей, которые смогут получить единовременное пособие в случае гибели защитника — Finance.ua

Расширили круг людей, которые смогут получить единовременное пособие в случае гибели защитника Сегодня 19:03 — Личные финансы

Расширили круг людей, которые смогут получить единовременное пособие в случае гибели защитника

Кабинет Министров расширил круг лиц, имеющих право на получение единовременного денежного пособия.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Кто теперь входит в этот круг лиц:

закреплено право женщин (мужчин), проживавших с военнослужащим без регистрации брака;

внуков погибшего (умершего) военнослужащего при условии, что их родители умерли;

детей, родившихся после гибели (смерти) военнослужащего.

«Также определен круг лиц, имеющих право на получение единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) упомянутой категории лиц в случае отсутствия личного распоряжения, а также имеющих право на получение единовременного денежного пособия, независимо от наличия или отсутствия личного распоряжения», — отметил Лубинец.

Кроме того, правительство установило порядок распределения долей единовременного денежного пособия в случае отказа одного из лиц, имеющих право на пособие, от получения своей доли.

«Закреплен запрет отказа от назначения и получения единовременного денежного пособия от имени малолетних, несовершеннолетних детей погибшего (умершего) лица, а также недееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена», — говорится в сообщении.

Как рассказал Лубинец, Офис омбудсмана активно привлекался к разработке положений этого нормативно-правового акта.

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