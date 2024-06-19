Расширили круг людей, которые смогут получить единовременное пособие в случае гибели защитника — Finance.ua

Расширили круг людей, которые смогут получить единовременное пособие в случае гибели защитника
Кабинет Министров расширил круг лиц, имеющих право на получение единовременного денежного пособия.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Кто теперь входит в этот круг лиц:
- закреплено право женщин (мужчин), проживавших с военнослужащим без регистрации брака;
- внуков погибшего (умершего) военнослужащего при условии, что их родители умерли;
- детей, родившихся после гибели (смерти) военнослужащего.
«Также определен круг лиц, имеющих право на получение единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) упомянутой категории лиц в случае отсутствия личного распоряжения, а также имеющих право на получение единовременного денежного пособия, независимо от наличия или отсутствия личного распоряжения», — отметил Лубинец.
Кроме того, правительство установило порядок распределения долей единовременного денежного пособия в случае отказа одного из лиц, имеющих право на пособие, от получения своей доли.
«Закреплен запрет отказа от назначения и получения единовременного денежного пособия от имени малолетних, несовершеннолетних детей погибшего (умершего) лица, а также недееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена», — говорится в сообщении.
Как рассказал Лубинец, Офис омбудсмана активно привлекался к разработке положений этого нормативно-правового акта.
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