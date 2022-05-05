Расширен перечень лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь — Finance.ua

Расширен перечень лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь

Сегодня 19:14 — Личные финансы

Перечень лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь, расширили.

Соответствующий законопроект № 7312 приняла Верховная Рада.

Право на бесплатную правовую помощь получили:

потерпевшие от сексуального насилия во время военных действий;

потерпевшие от пыток или жестокого обращения во время военных действий;

лица, лишившиеся документов.

Какую помощь будут оказывать работники БПП?

будут помогать в составлении документов для суда после возбуждения уголовных производств;

будут представлять интересы пострадавших в судах, государственных органах, органах местного самоуправления и перед другими лицами;

будут оказывать помощь в восстановлении утраченных документов.

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