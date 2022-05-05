Расширен перечень лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь — Finance.ua
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Расширен перечень лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь

Сегодня 19:14Личные финансы
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Перечень лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь, расширили.
Соответствующий законопроект № 7312 приняла Верховная Рада.
Право на бесплатную правовую помощь получили:
  • потерпевшие от сексуального насилия во время военных действий;
  • потерпевшие от пыток или жестокого обращения во время военных действий;
  • лица, лишившиеся документов.
Какую помощь будут оказывать работники БПП?
  • будут помогать в составлении документов для суда после возбуждения уголовных производств;
  • будут представлять интересы пострадавших в судах, государственных органах, органах местного самоуправления и перед другими лицами;
  • будут оказывать помощь в восстановлении утраченных документов.
Где получить бесплатную консультацию оффлайн?
Адрес, номера телефонов и актуальную информацию о режиме работы бюро правовой помощи в вашем регионе можно узнать по ссылке: https://bit.ly/bpd_buro
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По материалам: Finance.ua
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