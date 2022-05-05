Расширен перечень лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь — Finance.ua

Расширен перечень лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь
Сегодня 19:14 — Личные финансы
Перечень лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь, расширили.
Соответствующий законопроект № 7312 приняла Верховная Рада.
Право на бесплатную правовую помощь получили:
- потерпевшие от сексуального насилия во время военных действий;
- потерпевшие от пыток или жестокого обращения во время военных действий;
- лица, лишившиеся документов.
Какую помощь будут оказывать работники БПП?
- будут помогать в составлении документов для суда после возбуждения уголовных производств;
- будут представлять интересы пострадавших в судах, государственных органах, органах местного самоуправления и перед другими лицами;
- будут оказывать помощь в восстановлении утраченных документов.
Где получить бесплатную консультацию оффлайн?
Адрес, номера телефонов и актуальную информацию о режиме работы бюро правовой помощи в вашем регионе можно узнать по ссылке: https://bit.ly/bpd_buro
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.