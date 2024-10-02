Распределение паев: как происходит процедура и каковы сроки — Finance.ua

Распределение паев: как происходит процедура и каковы сроки
Украинская земля становится все более ценным активом. Стоимость ее растет, а граждане активно оформляют право собственности на паи.
Кроме того, что сроки приватизации земельных долей продлены до 2028 года, этот процесс занимает немало времени.
Специалисты портала Flombu рассказали о процедуре распределения земельных участков и сколько это может занять.
Кто и как распределяет земельные участки?
Самая сложная часть в распределении паев — начальная, организационная. Ведь необходимо собраться почти всем, кому выделены земельные доли.
1. Для распределения паев нужно провести собрание
Лица, которым выделены земельные участки в размере земельной доли, для распределения этих паев должны собраться в большинстве. То есть зарегистрировать свое участие в процедуре.
Если большая часть владельцев не явилась, распределение земли не проводится.
Обязательно присутствие на собрании председательствующего и секретаря.
2. Оформляют протокол и список участников собрания
Чтобы результаты распределения паев имели юридическое значение, оформляется соответствующий документ — протокол, который подписывает каждый, кто участвовал в собрании. Также его подписывает председатель и секретарь собрания.
К протоколу собрания по распределению паев добавляется список регистрации участников сборов, заверенный их подписями. Каждую страницу такого перечня подписывает председатель и секретарь собрания и скрепляется печатью сельского, поселкового, городского совета.
3. Подают протокол на утверждение
После окончания процедуры распределения паев секретарь собрания представляет протокол сельскому, поселковому, городскому совету. На это у него два дня.
Сельский, поселковый, городской совет должен утвердить протокол распределения земельных участков. Срок этой процедуры — месяц. Такое решение и протокол собрания служит основанием для государственной регистрации права собственности на соответствующие земельные участки.
Однако если до 1 января 2028 г. протокол о распределении земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков, между такими лицами не будет оформлен и не будет подан на утверждение органа местного самоуправления, будет считаться, что такие граждане отказались от земли. В результате, такие наделы передаются в коммунальную собственность и будут признаны бесхозной недвижимостью.
Что происходит с бесхозной землей?
Чтобы признать землю бесхозной, ее нужно поставить на учет. Постановка на учет бесхозного недвижимого имущества осуществляется на основе обращения к государственному регистратору или нотариусу.
При рассмотрении заявления государственный регистратор устанавливает, зарегистрировано ли право на землю, в отношении которой подано такое заявление, и принимает решение о постановке на учет бесхозного недвижимого имущества. Или решает отказать в постановке на такой учет.
На основе принятого решения о земле государственный регистратор вносит соответствующие данные в специальный раздел Государственного реестра прав.
Датой и временем постановки на учет бесхозной земли считаются дата и время регистрации соответствующего заявления, по результату рассмотрения которого государственным регистратором принято решение о постановке на учет бесхозного недвижимого имущества.
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