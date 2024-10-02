Распределение паев: как происходит процедура и каковы сроки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Распределение паев: как происходит процедура и каковы сроки

Личные финансы
9
Распределение паев: как происходит процедура и каковы сроки
Распределение паев: как происходит процедура и каковы сроки
Украинская земля становится все более ценным активом. Стоимость ее растет, а граждане активно оформляют право собственности на паи.
Кроме того, что сроки приватизации земельных долей продлены до 2028 года, этот процесс занимает немало времени.
Специалисты портала Flombu рассказали о процедуре распределения земельных участков и сколько это может занять.

Кто и как распределяет земельные участки?

Самая сложная часть в распределении паев — начальная, организационная. Ведь необходимо собраться почти всем, кому выделены земельные доли.

1. Для распределения паев нужно провести собрание

Лица, которым выделены земельные участки в размере земельной доли, для распределения этих паев должны собраться в большинстве. То есть зарегистрировать свое участие в процедуре.
Если большая часть владельцев не явилась, распределение земли не проводится.
Обязательно присутствие на собрании председательствующего и секретаря.
Читайте также

2. Оформляют протокол и список участников собрания

Чтобы результаты распределения паев имели юридическое значение, оформляется соответствующий документ — протокол, который подписывает каждый, кто участвовал в собрании. Также его подписывает председатель и секретарь собрания.
К протоколу собрания по распределению паев добавляется список регистрации участников сборов, заверенный их подписями. Каждую страницу такого перечня подписывает председатель и секретарь собрания и скрепляется печатью сельского, поселкового, городского совета.

3. Подают протокол на утверждение

После окончания процедуры распределения паев секретарь собрания представляет протокол сельскому, поселковому, городскому совету. На это у него два дня.
Сельский, поселковый, городской совет должен утвердить протокол распределения земельных участков. Срок этой процедуры — месяц. Такое решение и протокол собрания служит основанием для государственной регистрации права собственности на соответствующие земельные участки.
Однако если до 1 января 2028 г. протокол о распределении земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков, между такими лицами не будет оформлен и не будет подан на утверждение органа местного самоуправления, будет считаться, что такие граждане отказались от земли. В результате, такие наделы передаются в коммунальную собственность и будут признаны бесхозной недвижимостью.
Читайте также

Что происходит с бесхозной землей?

Чтобы признать землю бесхозной, ее нужно поставить на учет. Постановка на учет бесхозного недвижимого имущества осуществляется на основе обращения к государственному регистратору или нотариусу.
При рассмотрении заявления государственный регистратор устанавливает, зарегистрировано ли право на землю, в отношении которой подано такое заявление, и принимает решение о постановке на учет бесхозного недвижимого имущества. Или решает отказать в постановке на такой учет.
На основе принятого решения о земле государственный регистратор вносит соответствующие данные в специальный раздел Государственного реестра прав.
Датой и временем постановки на учет бесхозной земли считаются дата и время регистрации соответствующего заявления, по результату рассмотрения которого государственным регистратором принято решение о постановке на учет бесхозного недвижимого имущества.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.