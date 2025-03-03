Раскрыты технические характеристики южнокорейских надводных дронов Sea Sword — Finance.ua

Раскрыты технические характеристики южнокорейских надводных дронов Sea Sword 03.03.2025, 00:53 — Технологии&Авто

Раскрыты технические характеристики южнокорейских надводных дронов Sea Sword

Южнокорейская компания LIG Nex1 подписала контракт с DAPA (Агентством оборонных закупок Южной Кореи) на разработку нового беспилотного надводного аппарата (USV) для ВМС страны. Проект оценивается в 39,86 миллиарда вон (около 274 миллионов долларов) и предусматривает создание двух 12-метровых разведывательных беспилотных катеров к 2027 году.

Новые системы станут важным элементом встроенной программы Navy Sea GHOST, объединяющей пилотируемые и беспилотные боевые платформы.

LIG Nex1 развивает технологии беспилотных надводных аппаратов с 2015 года, разработав серию Sea Sword, в том числе модели Sea Sword-2, Sea Sword-3 и Sea Sword-5. Новый разведывательный USV будет иметь модульную конструкцию, что позволит менять его вооружение и сенсоры в зависимости от боевых задач. Также компания планирует интеграцию со спутниками на низкой околоземной орбите, что значительно расширит оперативный диапазон дрона.

Sea Sword-II — разведывательный беспилотник, способный проводить надводные и подводные миссии. Он оснащен модулем дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV) для обнаружения морских мин и подводных объектов. Система включает в себя навигационную камеру, электрооптические и инфракрасные сенсоры (EO/IR), радар и систему автоматической идентификации (AIS). Длина аппарата составляет 12 метров, ширина — 3,5 метра, водоизмещение — 9,2 тонны, максимальная скорость — более 40 узлов, а дальность действия — до 20 км, с возможностью расширения с помощью ретранслятора.

Sea Sword-III — боевая версия серии, отличающаяся большими размерами и возможностью установки вооружения, такого как пусковая установка Poniard LOGIR и дистанционно управляемая боевая станция (RCWS). Его длина составляет 15 метров, ширина — 3,8 метра, водоизмещение — 9,8 тонны, скорость — более 40 узлов, а дальность действия — до 20 км.

Sea Sword-V — самый маленький в линейке, разработанный для развертывания с других судов. Изначально предназначался для береговой охраны и оснащался водометом для тушения пожаров, который может быть заменен RCWS для боевых задач. Длина аппарата — 8 метров, ширина — 2,3 метра, водоизмещение — 3,2 тонны, скорость — более 35 узлов, а дальность действия — до 15 км.

Sea Sword KIT-I — комплект для превращения списанных или гражданских судов в беспилотные платформы. Он оснащен автономной навигационной системой с искусственным интеллектом для обхода помех, а также EO/IR сенсорами и панорамной камерой с обзором 360 градусов. Дальность действия превышает 15 км, с возможностью расширения с помощью ретранслятора.

Эти беспилотные аппараты демонстрируют стремление LIG Nex1 обеспечить современные решения по морской безопасности и обороне, сочетая передовые технологии с универсальностью применения.

noworries По материалам:

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