Раскрыты подробности об игровых смартфонах Black Shark 6 (фото) — Finance.ua
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Раскрыты подробности об игровых смартфонах Black Shark 6 (фото)

Фондовый рынок
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Ожидается, что в скором времени компания Xiaomi представит новый модельный ряд игровых смартфонов Black Shark 6. Ожидается, что смартфоны получат OLED-дисплей с разрешением 2K и вырезом под фронтальную камеру по центру. Частота обновления дисплея, традиционно для игровых флагманов, будет очень высокая.
Раскрыты подробности об игровых смартфонах Black Shark 6 (фото)
Модельный ряд Black Shark 6 должен включать в себя две модели: Black Shark 6 и Black Shark 6 Pro. Обе модели должны получить новый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. За автономность будет ответственен аккумулятор объемом 5000 мАч, у которого будет поддержка быстрой зарядки мощностью 120W.
Подробностей о камерах Black Shark 6 пока нет, но ожидается, что одним из сенсоров основной камеры будет Sony IMX686 с разрешением 64 МП. Из других фишек следует обратить внимание на продвинутую систему охлаждения и стереодинамики. Других данных о Black Shark 6 и Black Shark 6 Pro пока нет, но ожидается, что она появится в ближайшее время.
По материалам:
ITsider.
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