Раскрыты первые детали о новых флагманских наушниках Sony — Finance.ua
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Раскрыты первые детали о новых флагманских наушниках Sony

Фондовый рынок
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Раскрыты первые детали о новых флагманских наушниках Sony
Раскрыты первые детали о новых флагманских наушниках Sony
После трех лет ожидания, с момента выпуска флагманских наушников WH-1000XM5, компания Sony готовит к выходу их преемника премиальную модель WH-1000XM6. Устройство было отмечено на платформе сертификации FCC.

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Что известно о наушниках

Согласно базе данных FCC, WH-1000XM6 получат обновленный дизайн шарниров и съемные амбушюры. Это может стать ответом на неоднозначную реакцию публики на дизайн модели WH-1000XM5, выпущенной в мае 2022 года. Несмотря на изменения, размеры наушников, по предварительным данным, останутся неизменными.
Ожидается, что WH-1000XM6 будет отличаться более прочным корпусом и возможностью персонализации благодаря съемным амбушюрам разных цветов. Наушники, вероятно, будут поддерживать Bluetooth 5.3 и Bluetooth LE Audio, а их «сердцем» станет чипсет от MediaTek, что может обеспечить поддержку быстрой зарядки. Учитывая репутацию серии WH-1000XM за высокое качество звука и активное шумоподавление (ANC), новые наушники, безусловно, унаследуют эти преимущества.
Официальная дата релиза пока неизвестна. Однако, по слухам, WH-1000XM6 могут выйти 22 июля 2025 года. К тому же, учитывая, что WH-1000XM5 был выпущен в середине 2022 года, можно предположить, что WH-1000XM6 появятся примерно в то же время.
По материалам:
itechua
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