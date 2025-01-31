Раскрыты первые детали о новых флагманских наушниках Sony — Finance.ua

Раскрыты первые детали о новых флагманских наушниках Sony Сегодня 02:06 — Фондовый рынок

Раскрыты первые детали о новых флагманских наушниках Sony

После трех лет ожидания, с момента выпуска флагманских наушников WH-1000XM 5 , компания Sony готовит к выходу их преемника премиальную модель WH-1000XM 6 . Устройство было отмечено на платформе сертификации FCC.

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Что известно о наушниках

Согласно базе данных FCC, WH-1000XM 6 получат обновленный дизайн шарниров и съемные амбушюры. Это может стать ответом на неоднозначную реакцию публики на дизайн модели WH-1000XM 5 , выпущенной в мае 2022 года. Несмотря на изменения, размеры наушников, по предварительным данным, останутся неизменными.

Ожидается, что WH-1000XM 6 будет отличаться более прочным корпусом и возможностью персонализации благодаря съемным амбушюрам разных цветов. Наушники, вероятно, будут поддерживать Bluetooth 5.3 и Bluetooth LE Audio, а их «сердцем» станет чипсет от MediaTek, что может обеспечить поддержку быстрой зарядки. Учитывая репутацию серии WH-1000XM за высокое качество звука и активное шумоподавление (ANC), новые наушники, безусловно, унаследуют эти преимущества.

Официальная дата релиза пока неизвестна. Однако, по слухам, WH-1000XM 6 могут выйти 22 июля 2025 года. К тому же, учитывая, что WH-1000XM 5 был выпущен в середине 2022 года, можно предположить, что WH-1000XM 6 появятся примерно в то же время.

itechua По материалам:

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