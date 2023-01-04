Раскрыты характеристики будущего смартфона Oppo Find X6 Pro — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Раскрыты характеристики будущего смартфона Oppo Find X6 Pro

Фондовый рынок
33
Популярный инсайдер Digital Chat Station получил новые подробности о модели Find X6 Pro. Данному устройству предсказывают поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт.
Смартфон также получит два динамика, то есть можно будет рассчитывать на стереосистему. Кроме того, устройство будет иметь линейный двигатель оси X и ИК-порт, позволяющий использовать смартфон в качестве пульта управления.
Раскрыты характеристики будущего смартфона Oppo Find X6 Pro
Ранее мы уже слышали, что Find X6 Pro будет иметь однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенной памяти, батарею емкостью 5000 мАч с 50-ваттной беспроводной зарядкой.
По материалам:
iLenta
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.