Раскрыты характеристики будущего смартфона Oppo Find X6 Pro — Finance.ua

Раскрыты характеристики будущего смартфона Oppo Find X6 Pro Сегодня 22:26 — Фондовый рынок

Популярный инсайдер Digital Chat Station получил новые подробности о модели Find X6 Pro. Данному устройству предсказывают поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Смартфон также получит два динамика, то есть можно будет рассчитывать на стереосистему. Кроме того, устройство будет иметь линейный двигатель оси X и ИК-порт, позволяющий использовать смартфон в качестве пульта управления.

Ранее мы уже слышали, что Find X6 Pro будет иметь однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенной памяти, батарею емкостью 5000 мАч с 50-ваттной беспроводной зарядкой.

iLenta По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.