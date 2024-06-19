Раскрыта зарплата директора компании OpenAI — Finance.ua

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Раскрыта зарплата директора компании OpenAI

Мир
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Раскрыта зарплата директора компании OpenAI
Раскрыта зарплата директора компании OpenAI
Глава компании OpenAI Сэм Альтман зарабатывает в своей должности всего $65 тыс. в год.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Несмотря на относительно невысокую зарплату в компании, стоимость которой оценивается в $86 млрд, у 39-летнего Альтмана есть активы, стоимость которых на начало этого года составляла по меньшей мере $2,8 млрд. Это связано с его крупным инвестиционным портфелем, включающим акции компаний Reddit и Stripe.
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Всего Альтман инвестировал в более чем 400 компаний. Он также воспользовался долговой линией JPMorgan Chase, которая позволяет ему инвестировать сотни миллионов долларов в частные стартапы, включая те, что сотрудничают с OpenAI.
В мае OpenAI заключила партнерство с Reddit, что привело к росту акций компании более чем на 10%. Личная доля Альтмана в Reddit также увеличилась на $69 млн. Однако сам Альтман не участвовал в этой сделке — она была одобрена независимым советом директоров. Правление OpenAI считает, что Альтман последовательно придерживается политики компании и прозрачен в своих инвестициях.
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Сэм Альтман — известный предприниматель и специалист в области искусственного интеллекта, основатель и генеральный директор OpenAI. В начале пути компанию финансировали Альтман, Грег Брокман, Илон Маск, Джессика Ливингстон, Питер Тиль и другие. Когда компания была запущена в 2015 году, ей удалось привлечь $1 млрд от внешних спонсоров.
В ноябре 2023 года Альтмана отстранили от должности из-за отсутствия доверия, после чего его пригласили в Microsoft. Однако не прошло и недели после увольнения, как Альтман вернулся на должность генерального директора компании в связи с протестами возмущенных сотрудников OpenAI.
По материалам:
gsminfo
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