Раскрыт полный список функций с искусственным интеллектом в iOS 18 — Finance.ua

Раскрыт полный список функций с искусственным интеллектом в iOS 18 29.05.2024, 02:33 — Технологии&Авто

Раскрыт полный список функций с искусственным интеллектом в iOS 18

Инсайдер и аналитик Bloomberg Марк Гурман поделился новыми подробностями о будущей iOS 18 и ее нейросетевой составляющей.

Данные собрали в MacRumors.

Ранее уже не раз сообщалось, что главной темой WWDC и основными нововведениями «яблочных» ОС в этом году станет искусственный интеллект. Apple немного задержалась с внедрением ИИ-штучек в свои продукты, ее опередили практически все конкуренты, поэтому удивить девелоперов и пользователей будет непросто.

Гурман назвал 10 новшеств, связанных с нейросетями, которые придут в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15:

ретушь фотографий;

транскрипция голосовых заметок;

предлагаемые ответы на электронные письма и сообщения;

автоподстановка эмодзи на основе содержания сообщений пользователя, а также генерация совершенно новых смайлов для любого случая, выходящих за пределы существующего каталога;

улучшенный веб-поиск Safari;

быстрый и надежный поиск в Spotlight;

более естественное взаимодействие с Siri;

более продвинутая версия Siri, адаптированная для Apple Watch и оптимизированная для «задач на ходу»;

умные отчеты о пропущенных сообщениях и отдельных сообщениях, веб-страницах, новостных статьях, документах, заметках и многом другом;

инструменты разработчика Xcode.

Большинство этих фич кажутся очень полезными и практичными. Самым интересным кажется пункт о генерации смайлов и эмодзи: многие пользователи точно захотят увидеть, как это работает и выглядит. Сообщается, что наименее «прожорливые» к процессорной мощности функции будут работать прямо на устройстве без подключения к серверу.

iTechua По материалам:

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