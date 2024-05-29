Раскрыт полный список функций с искусственным интеллектом в iOS 18 — Finance.ua

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Раскрыт полный список функций с искусственным интеллектом в iOS 18

Технологии&Авто
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Раскрыт полный список функций с искусственным интеллектом в iOS 18
Раскрыт полный список функций с искусственным интеллектом в iOS 18
Инсайдер и аналитик Bloomberg Марк Гурман поделился новыми подробностями о будущей iOS 18 и ее нейросетевой составляющей.
Данные собрали в MacRumors.
Ранее уже не раз сообщалось, что главной темой WWDC и основными нововведениями «яблочных» ОС в этом году станет искусственный интеллект. Apple немного задержалась с внедрением ИИ-штучек в свои продукты, ее опередили практически все конкуренты, поэтому удивить девелоперов и пользователей будет непросто.
Гурман назвал 10 новшеств, связанных с нейросетями, которые придут в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15:
  • ретушь фотографий;
  • транскрипция голосовых заметок;
  • предлагаемые ответы на электронные письма и сообщения;
  • автоподстановка эмодзи на основе содержания сообщений пользователя, а также генерация совершенно новых смайлов для любого случая, выходящих за пределы существующего каталога;
  • улучшенный веб-поиск Safari;
  • быстрый и надежный поиск в Spotlight;
  • более естественное взаимодействие с Siri;
  • более продвинутая версия Siri, адаптированная для Apple Watch и оптимизированная для «задач на ходу»;
  • умные отчеты о пропущенных сообщениях и отдельных сообщениях, веб-страницах, новостных статьях, документах, заметках и многом другом;
  • инструменты разработчика Xcode.
Большинство этих фич кажутся очень полезными и практичными. Самым интересным кажется пункт о генерации смайлов и эмодзи: многие пользователи точно захотят увидеть, как это работает и выглядит. Сообщается, что наименее «прожорливые» к процессорной мощности функции будут работать прямо на устройстве без подключения к серверу.
По материалам:
iTechua
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