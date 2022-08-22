Расходы украинцев в торговых сетях вернулись на довоенный уровень - Visa — Finance.ua

Расходы украинцев в торговых сетях вернулись на довоенный уровень - Visa Сегодня 15:03 — Личные финансы

В Украине увеличивается количество транзакций по банковским картам Visa; украинцы постепенно возвращаются к довоенным объемам расходов.

Об этом в интервью изданию Forbes Украина рассказала старший вице-президент компании Visa Вера Платонова.

«Если сравнить с февралем, приняв значения этого месяца за 100%, дневной объем снятия наличных в марте „просел“ до 58%, а платежи за товары и услуги — до 73%. Из-за сложностей с инкассацией в банкоматах в марте популярной стала услуга снятия наличных денег в кассах магазинов: „плюс“ 20% по объему транзакций по сравнению с февралем. В июне этот показатель вернулся к довоенным показателям», — рассказала Платонова.

По ее словам, в июне снятие наличных составило уже 77% от февральского показателя, а торговые операции выросли до 107%.

«То есть мы можем сказать, что Украина вернулась к довоенным объемам расходов в торговых сетях и интернет-платежах», — отметила Платонова.

В то же время, подчеркнула она, у нас наблюдается сокращение в секторе малого и среднего бизнеса.

«Если проанализировать сегмент с месячным оборотом до $35 000, более 10% прекратили существование. Из того, что мы видим, не могут полноценно восстановиться предприятия ресторанного бизнеса, пошива и торговли одеждой, сферы отдыха и SPA-услуг. Они почти исчезли или показывают очень незначительные показатели в наших цифрах. Снизилась доля транзакций в сегменте электронной коммерции», — сказала Платонова.

Справка Finance.ua:

объем выдачи наличных из касс банков за январь-июнь 2022 года составил 1 014,5 млрд грн, что на 13,8% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

объем поступлений наличных денег в кассы банков за первое полугодие этого года составил 965,4 млрд грн, что на 16,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.