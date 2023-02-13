Расходы стран Европы на борьбу с энергокризисом составляют около €800 млрд – Reuters — Finance.ua

Расходы стран Европы на борьбу с энергокризисом составляют около €800 млрд – Reuters Сегодня 17:20 — Энергетика

Расходы стран Европы на борьбу с энергокризисом составляют около €800 млрд – Reuters

Сумма помощи европейских стран домохозяйствам и компаниям от резкого роста цен на энергию выросла почти до €800 млрд согласно анализу аналитического центра Bruegel.

Об этом пишет Reuters.

Страны Европейского Союза выделили €681 млрд на преодоление энергетического кризиса, тогда как Великобритания выделила €103 млрд, а Норвегия — €8,1 млрд с сентября 2021 года.

Общая сумма €792 млрд выросла с €706 млрд в последней оценке центра в ноябре, поскольку страны продолжают сталкиваться с последствиями того, что россия прекратила большую часть своих поставок газа в Европу в 2022 году.

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Германия возглавила список стран по размеру расходов, выделив почти €270 млрд – сумму, которая затмила расходы всех других стран. Великобритания, Италия и Франция потратили менее €150 млрд каждая. Большинство стран ЕС израсходовали небольшую часть этой суммы.

В расчете на душу населения Люксембург, Дания и Германия тратили больше всего.

Расходы на борьбу с энергетическим кризисом теперь находятся на том же уровне, что и фонд ЕС для восстановления после COVID-19 – в размере €750 млрд.

В Bruegel говорят, что правительства сосредоточили большую часть поддержки на нецелевых мерах по сдерживанию розничных цен, которые потребители платят за энергию, таких как снижение НДС на бензин или ограничение розничных цен на электроэнергию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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