Расходы Пенсионного фонда в прошлом году возросли до более чем 590 миллиардов: средний размер пенсии — Finance.ua
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Расходы Пенсионного фонда в прошлом году возросли до более чем 590 миллиардов: средний размер пенсии

Казна и Политика
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В прошлом году общие расходы Пенсионного фонда Украины составили 590,1 миллиарда гривен, из них на пенсионные выплаты ушло 97,3%. Для сравнения, расходы ПФУ в 2021 году составили 520,9 млрд грн.
Об этом говорится в отчете ПФУ.
«В 2022 году общие расходы Пенсионного фонда Украины составили 590,1 млрд грн, что на 69,2 млрд грн, или на 13,3% больше, по сравнению с 2021 годом», — отмечается в документе.
Фонд обеспечил выплату пенсий 10,7 млн граждан на общую сумму 574,3 млрд грн, в том числе с учетом особенностей выплаты пенсий на период введения военного положения.
В частности, было назначено 390,9 тысяч новых пенсий. Также проведено 25 видов массовых перерасчетов пенсий: с января, марта, апреля, июля, октября и декабря 2022 года.
Средний размер пенсии за год вырос с 3 991,53 грн на 1 января 2022 года до 4 622,59 грн на 1 января 2023 года.
Согласно обнародованным данным, из общей суммы, кроме расходов на пенсионные выплаты, средства направлялись на:
  • расходы на выплату жилищных субсидий и льгот — 6,4 млрд грн (1,1%);
  • расходы на выплату ежегодного единовременного пособия ветеранам войны и жертвам нацистских преследований — 0,8 млрд грн (0,2%);
  • другие расходы — 8,6 млрд грн (2,5 млрд грн — на оплату услуг по выплате и доставке пенсионных выплат (0,4%), 6,1 млрд грн — на административные расходы, связанные с выполнением функций, возложенных на органы Пенсионного фонда Украины (1,0%).
Расходы, финансируемые за счет собственных средств, обеспечивались поступлением этих средств на 100,1% — на 9,1% больше по сравнению с 2021 годом.
Общие доходы бюджета Пенсионного фонда Украины в 2022 году составили 620,4 млрд грн (без учета остатка на начало года). По сравнению с 2021 годом, общие доходы выросли на 108,6 млрд грн, или на 21,2%.
В структуре общих доходов 403,9 млрд грн (65,1%) составили собственные доходы, выросшие на 69,8 млрд грн, или на 20,9%, к 2021 году.
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По материалам:
Економічна Правда
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