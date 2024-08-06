Расходы на автодороги 2019−2021 годов. Большая стройка — Finance.ua

Расходы на автодороги 2019−2021 годов. Большая стройка Сегодня 13:35 — Казна и Политика

Водитель предоставил доказательства, что ДТП произошло из-за выбоины на трассе, Фото: drive2.ru

В марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте «Большой стройки» — общенациональной программы по расширению и развитию транспортной, социальной и спортивной инфраструктуры.

В то же время на строительство и ремонт автодорог выделяется беспрецедентная сумма — 140 млрд грн. Часть средств была взята из Дорожного фонда, местных бюджетов и субвенций партнеров, а остальные перенаправлены из других отраслей.

В частности, 33 млрд грн на дороги забрали из «ководного» фонда, еще 3 млрд грн — со счетов Минсоцполитики (из них 70 млн грн из исследовательской программы онкозаболеваний и 2,2 млрд грн за неиспользованные субсидии).

В 2021 году «Большая стройка» также «съела» большую часть украинского бюджета, ведь на ремонт автомобильных путей была выделена достаточно солидная сумма — 132 млрд грн. Если добавить субвенции местных бюджетов, то конечные расходы на дороги просто впечатляют — 178 млрд грн. Это на 40% больше затрат на оборону — в 2021 году сводный бюджет нашей армии составлял всего 128 млрд грн. Насколько целесообразно было такое масштабное вливание средств в «Укравтодор», сказать сложно, ведь мнения общества разделились.

По официальной статистике, сделанной на конец 2021 года, 57,1% украинцев были категорически против таких расходов, в то время как 20% полностью поддерживали такую ​​политику государства. А с 24 февраля 2022 количество критики в адрес «Большой стройки» стало в разы больше, ведь закатанные в асфальт средства никак не помогли в обороне страны.

Что же было сделано? За 2020−2021 год было построено 258 мостов, капитально отремонтировано 5098 км дорог государственного значения и 2190 км дорог местного значения.

Для сравнения, суммарная протяженность автодорог, входящих в транспортную систему Украины, составляет 170 тыс. км.

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