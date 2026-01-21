0 800 307 555
Расходы госбюджета выросли на 20% - Минфин

Казна и Политика
15
За 2025 год общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 4,19 трлн. грн., что на 697,2 млрд. грн., или на 20% больше чем за прошлый год. В том числе в декабре было израсходовано 649,9 млрд гривен.
Об этом сообщили в Минфине.
Расходы общего фонда государственного бюджета на безопасность и оборону за 2025 год составили 2,67 трлн. грн. или 63,8% от всех расходов общего фонда. В том числе в декабре было израсходовано 445,7 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 15 января 2026 года.
Все приоритетные расходы Украины, включая оборону, безопасность и социальные обязательства, были полностью профинансированы к концу 2025 года.
В структуре расходов по экономической классификации наиболее направлено:
1,55 трлн грн — на оплату труда работникам бюджетной сферы с начислениями (просветители, ученые, работники медицины, культуры, социальные работники и др.).
В том числе в декабре — 152,2 млрд грн (36,9%) от общего объема расходов, израсходованных за 2025 год (против прошлого года выросли на 256,4 млрд грн, или на 19,9%); 659,6 млрд грн — на социальное обеспечение (в частности, выплату пенсий и пособия, стипендий, пособия семьям с детьми и др.) (в декабре — 76,9 млрд грн) или 15,7% от общего объема расходов, что на 89,5 млрд грн или на 15,7% больше против прошлого года; 677,1 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в декабре — 158,6 млрд грн) или 16,2% от общего объема расходов.

Средства были направлены, в частности, на:

  • поддержку Вооруженных сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов;
  • перечисление Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
  • 594,8 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в декабре — 160,7 млрд грн) или 14,2% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:
  • приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;
  • обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;
  • обеспечение медицинских мер отдельных государственных программ и комплексных мер программного характера;
  • 361,6 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в декабре — 41,7 млрд грн) или 8,6% от общего объема (против прошлого года выросли на 53,2 млрд грн, или на 17,3%);
  • 188,2 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в декабре — 15,2 млрд грн) или 4,5% от общего объема (против прошлого года выросли на 10,8 млрд грн, или на 6,1%).
Напомним, по оперативным данным Государственной казначейской службы, за 2025 год в общий фонд государственного бюджета поступило 2,66 трлн. гривен.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
