«Рамштайн-28»: партнеры анонсировали рекордную помощь Украине на 2025 год — Finance.ua

«Рамштайн-28»: партнеры анонсировали рекордную помощь Украине на 2025 год Сегодня 11:33

«Рамштайн-28»: партнеры анонсировали рекордную помощь Украине на 2025 год, Фото: mod.gov.ua

2025 год станет рекордным по объемам помощи в сфере безопасности. Партнеры Украины еще раз подтвердили свою решимость поддерживать нашу страну в противостоянии российской агрессии.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров по итогам 28-го заседания Контактной группы по обороне в формате «Рамштайн».

«По итогам встречи наши партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки», — говорится в сообщении.

Великобритания объявила о новом масштабном пакете помощи. В 2025 году Украина получит 100 тысяч дронов на сумму 350 млн фунтов. В общей сложности британская поддержка на следующий год составляет 4,5 млрд фунтов. Из этой суммы 247 млн пойдет на подготовку украинских военных.

Германия также утвердила новую военную помощь — на 5 млрд евро. Этот пакет включает:

финансирование производства дальнобойного вооружения территории Украины;

поставки систем противовоздушной обороны, вооружения и боеприпасов.

Нидерланды передают помощь на 400 млн евро, в которую входят:

противоминный корабль;

катера;

морские дроны.

Бельгия запускает долгосрочную программу поддержки:

по 1 млрд евро ежегодно до 2029 года;

также передаст противоминный корабль.

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Норвегия выделяет:

700 млн долларов на дроны с акцентом на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса,

50 млн — в фонд NSATU Trust Fund.

Канада направит 45 млн долларов на дроны, средства радиоэлектронной борьбы, IT-решения, а также бронированную технику (в частности, Coyote и Bison).

Швеция выделяет 440 млн евро на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения.

Как добавила пресс-служба Министерства обороны, будет создана новая международная инициатива совместного производства украинского вооружения на территории стран-участниц Контактной группы по вопросам обороны Украины. Инициатива предусматривает создание лицензионных производств украинских вооружений в государствах-партнерах с целью обеспечения неотложных потребностей Сил обороны Украины.

Ожидается, что к реализации инициативы будут привлечены ведущие производители оружия из стран Европы и Северной Америки, а также финансирование в рамках европейской программы SAFE, которая предусматривает 150 млрд евро на развитие оборонной промышленности.

Проекты, которые уже находятся на этапе реализации:

западноевропейская компания анонсировала производство современных ракет для противодействия Shahed на территории Украины;

Великобритания вместе с Украиной начинает производство ракет LMM и пусковых установок;

Rheinmetall (Германия) строит в Украине современные боевые машины Lynx;

украинские предприятия выпускают боеприпасы по лицензии Nammo (Норвегия-Финляндия);

SAAB (Швеция), Kongsberg (Норвегия), KNDS (Франция-Германия), FFG (Германия) и Raytheon (США) активно расширяют свое присутствие в Украине.

Напомним, в апреле этого года участники Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате «Рамштайн») объявили об обязательствах по военной помощи для Украины более чем на 21 млрд евро, что является «рекордным» увеличением военного финансирования для страны.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял , что Украина в целом получила от США помощи на 100 миллиардов долларов.

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