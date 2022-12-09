Ракета SpaceX вывела на орбиту 40 спутников OneWeb — Finance.ua

Ракета SpaceX вывела на орбиту 40 спутников OneWeb Сегодня 22:22 — Технологии&Авто

Ракета SpaceX вывела на орбиту 40 спутников OneWeb

Американская компания SpaceX успешно запустила на орбиту 40 спутников коммуникационной компании-конкурентки OneWeb.

Об этом пишет Bloomberg.

OneWeb строит группу из 648 спутников на низкой околоземной орбите. Изначально компания заключила контракт на запуск всех спутников на российских ракетах «Союз». Но после вторжения россии в Украину в феврале тогдашний глава «роскосмоса» Дмитрий Рогозин потребовал от OneWeb гарантий, что спутники не будут использоваться для военных целей, а британское правительство продаст свою долю.

OneWeb не приняла эти требования «роскосмоса», что ей стоило $230 млн.

«Раньше в этом году я был уверен, что мы найдем способ возобновить запуски, — сказал Bloomberg генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон. — И я подумал, что мы найдем способ сделать что-нибудь со SpaceX».

OneWeb заключила соглашения о запуске со SpaceX, Индийской организацией космических исследований (ISRO) и стартапом Relativity.

После запуска в четверг в 17:27 по местному времени из Флориды общее количество спутников OneWeb на орбите достигло 502, что, по словам Мастерсона, дает компании 80% покрытия земного шара.

Следующие два специальных запуска OneWeb из SpaceX запланированы весной следующего года в дополнение к еще одному запуску с ISRO.

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