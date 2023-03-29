Ради безопасности: хакеры взломали Tesla Model 3 менее чем за две минуты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ради безопасности: хакеры взломали Tesla Model 3 менее чем за две минуты

Технологии&Авто
17
Команда французских экспертов по кибербезопасности Synacktiv менее чем за две минуты взломали электромобиль Tesla Model 3. Об этом сообщили на сайте Motor1.
На ежегодном конкурсе Pwn2Own хакеры продемонстрировали свои возможности. Они создали два эксплойта (программы, которые используют уязвимости в программном обеспечении) против Tesla Model 3.
Благодаря обнаруженным уязвимостям хакеры получили доступ к подсистемам, которые контролируют безопасность автомобиля и другие его компоненты. Один из эксплойтов выполнял атаку на систему управления энергопотреблением Tesla Gateway.
Ради безопасности: хакеры взломали Tesla Model 3 менее чем за две минуты
Взлом позволил экспертам дистанционно открывать двери и багажник электромобиля, даже во время движения. Они отметили, что могли контролировать весь автомобиль.
За свои достижения команда была вознаграждена новой Tesla Model 3 и 100 000 долларов наличными. Еще 250 000 долларов присудили хакерам за взлом информационно-развлекательной системы. Для этого они воспользовались уязвимостью при заполнении внутренней памяти системы.
Tesla в свою очередь активно сотрудничает со сторонними компаниями, чтобы как можно быстрее исправлять уязвимые места своих автомобилей. Взлом Synacktiv поможет сделать электромобили бренда еще безопаснее.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.