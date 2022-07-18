Раде предлагают утвердить механизм взыскания с россии компенсации за нанесенный ущерб Украине через суд — Finance.ua
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Раде предлагают утвердить механизм взыскания с россии компенсации за нанесенный ущерб Украине через суд

Казна и Политика
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Раде предлагают утвердить механизм взыскания с россии компенсации за нанесенный ущерб Украине через суд
Раде предлагают утвердить механизм взыскания с россии компенсации за нанесенный ущерб Украине через суд
Верховная Рада Украины предлагает утвердить механизм взыскания с российской федерации компенсации за нанесенный ущерб Украине посредством судебных процессов.
Соответствующий законопроект зарегистрирован под номером 7520-1.
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Проектом закона предлагается:
  • ограничить юрисдикционный иммунитет иностранных государств по делам, связанным с возмещением ущерба, причиненного на территории Украины вследствие вооруженной агрессии или других действий или бездействия иностранного государства;
  • установить альтернативную подсудность для дел о возмещении вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии;
  • урегулировать порядок уведомления иностранного государства как ответчика в случае невыполнения им поручения украинского суда о вручении судебных документов и невозможности вручения таких документов по дипломатическим каналам.
«Проект Закона разработан с целью предоставления возможности гражданам Украины, а также другим физическим и юридическим лицам, защитить в судах Украины свои права, связанные с возмещением имущественного и морального ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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