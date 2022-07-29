Раде предлагают продлить льготу по НДС для IT на 5 лет — Finance.ua

Раде предлагают продлить льготу по НДС для IT на 5 лет Сегодня 12:26 — Личные финансы

Раде предлагают продлить льготу по НДС для IT на 5 лет

Группа народных депутатов из фракций монобольшинства и оппозиции зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 7611, которым предлагается пролонгация освобождения от НДС программной продукции.

Что именно предлагают? Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 26-1 Подразделения 2 Раздела ХХ Налогового кодекса и предусмотреть, что временно, с 1 января 2013 года по 1 января 2028 года, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по поставке программной продукции, а также операции с программной продукцией, плата за которые не считается роялти согласно абзацам второму — седьмому подпункта 14.1.225 пункта 14.1 статьи 14 настоящего Кодекса.

В настоящее время срок действия указанной льготы истекает в 2023 году.

Как отмечается в пояснительной записке, «возврат НДС в условиях, когда на входе большинства ІТ-проектов только расходы по зарплате и аренде помещений (налоговый кредит минимальный), а на выходе — нематериальный актив и услуги, делает 20-процентный налог прямым налогом с оборота, что значительно снизит конкретность украинского продукта».

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