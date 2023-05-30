Рада ввела новые пенсии: будут платить 4,2 тыс. гривен ежемесячно — Finance.ua

Рада ввела новые пенсии: будут платить 4,2 тыс. гривен ежемесячно Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Рада ввела новые пенсии: будут платить 4,2 тыс. гривен ежемесячно

Верховная Рада ввела отдельную пенсию диссидентам в размере 4,2 тыс. гривен.

За законопроект № 8032 в целом проголосовали 313 депутатов при минимально необходимых 226.

Документом вводится новая категория пенсий для лиц, соответственно признанных борцами за независимость Украины в XX веке, и жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917−1991 годов.

Размер такой пенсии составит 4 200 гривен.

В пояснительной записке указано, что по ориентировочным оценкам количество людей, подпадающих под определенные законопроектом критерии, исчисляется десятками, максимум — несколькими сотнями.

Как сообщали Українські Новини, парламентский комитет по социальной политике и защите прав ветеранов рекомендует Верховной Раде принять за основу закон о накопительной пенсии.

В Украине с 1 июня увеличат пенсии части получателей. Речь идет о работающих пенсионерах, получивших два года дополнительного стажа. Некоторые могут получить доплату в 1000 грн.

Это пенсионеры, у которых 5842 грн пенсии, а при выходе на заслуженный отдых наработали 35 лет стажа. Такое разъяснение предоставили в Пенсионном фонде (ПФУ)

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Українські Новини По материалам:

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