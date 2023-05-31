Рада возобновила большую приватизацию — Finance.ua

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Рада возобновила большую приватизацию

Казна и Политика
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Рада возобновила большую приватизацию
Рада возобновила большую приватизацию
Верховная Рада приняла решение о возобновлении «большой приватизации» и упростила передачу конфискованных санкционных активов Фонда госимущества.
Соответствующие поправки народные депутаты учли во время голосования за законопроект № 8250, принятый во втором чтении накануне, сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

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Изначально законопроект предусматривал расширение полномочий главы ФГИУ и изменение его управленческой структуры. В частности, председатель Фонда получит право самостоятельно назначать и увольнять заместителей. Кроме того, 12 региональных отделений — отдельных юрлиц станут структурными подразделениями ФГИУ.
Однако при подготовке законопроекта ко второму чтению в него внесли поправки, которыми вносятся изменения в работу с подсанкционным имуществом:
  • по решению ВАКС подсанкционное имущество будет передаваться ФГИУ;
  • ФГИУ будет самостоятельно принимать управленческие решения по подсанкционному имуществу (приватизация, продажа, аренда или управление);
  • все полученные средства будут направляться в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Кроме того, перед принятием закона учтены поправки, которые:
  • разрешают возобновить большую приватизацию;
  • устанавливают запрет занимать должности руководителей госпредприятий и членов наблюдательных советов подсанкционным лицам и гражданам стран-агрессоров;
  • отменяют процедуру согласования директоров госпредприятий, находящихся в управлении ФГИУ, с местными властями;
  • устраняют ограничения срока договоров аренды государственного имущества на период действия военного положения, увеличив сроки аренды до пяти лет.
Внесенные в закон поправки также запрещают лишать владельца прав на имущество, приобретенное им на приватизационном аукционе, а также разрешают выставлять на приватизацию объекты энергетики, объединенные в пулы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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