Рада в первом чтении проголосовала за добровольный воинский учет женщин — Finance.ua

Рада в первом чтении проголосовала за добровольный воинский учет женщин Сегодня 17:30 — Казна и Политика

Рада в первом чтении проголосовала за добровольный воинский учет женщин

Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект о добровольном воинском учете женщин.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram -канале, за принятие соответствующего законопроекта № 6482 проголосовали 267 народных избранников.

«Рада проголосовала за основу (первое чтение) № 6482 по добровольному воинскому учету женщин», — отметил он.

По словам Железняка, новая формулировка статьи по учету будет выглядеть следующим образом: «Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и по возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на воинский учет военнообязанных».

В то же время женщин, у которых специальность и/или профессия, родственная медицинской деятельности, будут ставить на воинский учет военнообязанных.

«Закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре», — уточнил депутат.

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УНІАН По материалам:

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