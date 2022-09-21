Рада в первом чтении проголосовала за добровольный воинский учет женщин — Finance.ua
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Рада в первом чтении проголосовала за добровольный воинский учет женщин

Казна и Политика
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Рада в первом чтении проголосовала за добровольный воинский учет женщин
Рада в первом чтении проголосовала за добровольный воинский учет женщин
Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за законопроект о добровольном воинском учете женщин.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, за принятие соответствующего законопроекта № 6482 проголосовали 267 народных избранников.
«Рада проголосовала за основу (первое чтение) № 6482 по добровольному воинскому учету женщин», — отметил он.
По словам Железняка, новая формулировка статьи по учету будет выглядеть следующим образом: «Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и по возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на воинский учет военнообязанных».

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В то же время женщин, у которых специальность и/или профессия, родственная медицинской деятельности, будут ставить на воинский учет военнообязанных.
«Закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре», — уточнил депутат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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