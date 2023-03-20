Рада уволила трех министров — Finance.ua

Рада уволила трех министров Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Рада уволила трех министров

Верховная Рада на заседании 20 марта отправила в отставку 3 министров — министра образования и науки, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и министра цифровой трансформации.

Об этом пишет Украинская правда.

В частности, Рада поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Также депутаты проголосовали за увольнение Павла Рябикина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Кроме того, парламент поддержал отставку вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Телеграме, Федорова должны назначить на должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации. «Его кандидатуру на новую должность внесут в Раду на ближайшем заседании», — добавил парламентарий.

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.