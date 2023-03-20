Рада уволила трех министров — Finance.ua

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Рада уволила трех министров

Казна и Политика
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Рада уволила трех министров
Рада уволила трех министров
Верховная Рада на заседании 20 марта отправила в отставку 3 министров — министра образования и науки, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и министра цифровой трансформации.
Об этом пишет Украинская правда.
В частности, Рада поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.
Также депутаты проголосовали за увольнение Павла Рябикина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Кроме того, парламент поддержал отставку вице-премьер-министра Украины — министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Телеграме, Федорова должны назначить на должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации. «Его кандидатуру на новую должность внесут в Раду на ближайшем заседании», — добавил парламентарий.
По материалам:
Українська правда
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