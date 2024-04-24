Рада увеличила штрафы за незаконное обращение табака и алкоголя — Finance.ua

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Рада увеличила штрафы за незаконное обращение табака и алкоголя

Казна и Политика
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Рада увеличила штрафы за незаконное обращение табака и алкоголя
Рада увеличила штрафы за незаконное обращение табака и алкоголя
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 9364 об усилении ответственности за незаконное обращение подакцизных товаров. Теперь штрафы за незаконное обращение табака и алкоголя увеличатся.
Об этом написал нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
В законопроекте № 9364 говорится, что за незаконную торговлю акцизными товарами вводится штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн с конфискацией предметов торговли и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения.
За повторное нарушение штраф от 34 тыс. грн до 85 тыс. грн с конфискацией.
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Также вводится наказание за покупку и хранение незаконного табака. Штраф для обычных граждан составит 510−1700 грн, а если это предприниматели или должностные лица — от 1700 до 4250 грн с конфискацией таких алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
При повторном преступлении штрафы для граждан увеличиваются до 5,1 тыс. грн, а для должностных лиц и ФЛП — до 17 тыс. грн.
Законопроект наделяет Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) правом составления протоколов об административных правонарушениях в сфере незаконного обращения подакцизных товаров.
По материалам:
Novyny.live
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