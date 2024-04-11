Бизнес не поддерживает использование евро для расчета ставки акциза на табачные изделия — Finance.ua

Бизнес не поддерживает использование евро для расчета ставки акциза на табачные изделия Сегодня 19:43 — Валюта

Бизнес не поддерживает использование евро для расчета ставки акциза на табачные изделия

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации не поддерживают предложение определения евро денежной единицей измерения ставки акцизного налога на табачные изделия, предложенное законопроектом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия» № 11 090 от 18 марта 2024 года. По мнению бизнеса , в пересмотре нуждаются также и другие нормы законопроекта, касающиеся повышения ставок акцизного налога.

Почему предприниматели против

Как говорится в сообщении на сайте ЕБА, бизнес не видит необходимости в установлении ставок акцизного налога на табачные изделия в евро, ведь у Украины нет подобного обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. К тому же опыт некоторых стран-членов ЕС, которые не внедрили евро, например Польши, Чехии и Венгрии, свидетельствует в пользу установления ставок акцизного налога в национальных валютах.

Несмотря на то, что евро используется для установления ставок акцизного налога для таких категорий подакцизных товаров, как топливо, представители бизнеса отмечают, что топливо является критически важным товаром, который быстро реализуется и не имеет ограничения по максимальным розничным ценам.

«В то же время продажа табачных изделий конечному потребителю по ценам выше максимально установленных розничных цен на эти товары запрещена. Кроме того, в составляющей цены реализации горючего налоги составляют гораздо меньший процент от стоимости, в отличие от цены табачных изделий, где размер налогов от стоимости составляет более 60%», — говорится в сообщении предпринимателей.

По убеждению экспертов Ассоциации, результатом введения ставок акцизного налога в евро может стать уменьшение объемов легального производства и импорта, уменьшение налоговых поступлений в госбюджет и дополнительный рост теневого сектора, доля которого уже составляет более 25% рынка, по данным Kantar Ukraine.

Следует отметить, что это изменение предлагается параллельно с дальнейшим повышением ставок акцизного налога, а также другими законодательными изменениями, которые будут влиять на стоимость продукции и требуют существенных дополнительных затрат со стороны бизнеса.

Дополнительно бизнес обращает внимание на несогласованность предложений пересмотра ставок акцизного налога в этом законопроекте с требованиями Директивы Совета ЕС о структуре и ставках акцизов, применяемых к табачным изделиям. К тому же предложение пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия уже с 1 июля 2024 года не соответствует принципу стабильности налогового законодательства.

На 2024−2027 годы запланировано повышение ставок акцизного налога на табачные изделия — на 20% ежегодно. В то же время, упомянутым законопроектом предлагается повышать указанные ставки неравномерно. К примеру, предлагается повысить размер ставки акцизного налога на сигареты в 2025 году почти на 23,5%, а в 2026 и 2027 годах — примерно на 5% ежегодно. По мнению представителей бизнеса, применение такого подхода вызовет шоковый эффект на рынке в 2025 году.

При этом следует отметить, что компании-члены Ассоциации поддерживают дифференциацию графика повышения ставок акцизного налога на сигареты и табачные изделия для электронного нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением в течение 2024−2027 годов.

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Учитывая это, Ассоциация обратилась к Председателю Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с просьбой учесть предоставленные бизнесом замечания и предложения и доработать законопроект № 11 090 во избежание негативного влияния на легальный табачный рынок.

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