Рада утвердила назначение Малюка главой СБУ — Finance.ua

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Рада утвердила назначение Малюка главой СБУ

Казна и Политика
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Рада утвердила назначение Малюка главой СБУ
Рада утвердила назначение Малюка главой СБУ, Фото: СБУ
Верховная Рада утвердила назначение главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, который до этого был исполняющим обязанности главы спецслужбы.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
«Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная Рада утвердила соответствующее представление Президента Украины», — сообщил Гончаренко.
Ранее Зеленский внес в ВР проект постановления о назначении Малюка главой СБУ.
Профильные комитеты рекомендовали Верховной Раде назначить Игоря Клименко министром внутренних дел Украины, а также поддержать назначение главой Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Кто такой Малюк

На сайте СБУ указано, что Малюк родился 28 февраля 1983 года в Коростышеве Житомирской области. В 2005 году получил высшее юридическое образование в Национальной академии Службы безопасности Украины по специальности правоведение.
С 2001 г. начал военную службу в органах государственной безопасности. С января 2020 года перешел в Центральное управление Службы безопасности Украины на должность первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
В марте 2020 г. указом президента № 86/2020 назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Что известно об отставке руководства СБУ

17 июля 2022 года президент подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Временное исполнение обязанностей генерального прокурора было возложено на Алексея Симоненко. 18 июля президент назначил и.о. главы СБУ Василия Малюка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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