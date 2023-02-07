Рада утвердила назначение Малюка главой СБУ — Finance.ua

Рада утвердила назначение Малюка главой СБУ
Верховная Рада утвердила назначение главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, который до этого был исполняющим обязанности главы спецслужбы.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
«Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная Рада утвердила соответствующее представление Президента Украины», — сообщил Гончаренко.
Ранее Зеленский внес в ВР проект постановления о назначении Малюка главой СБУ.
Профильные комитеты рекомендовали Верховной Раде назначить Игоря Клименко министром внутренних дел Украины, а также поддержать назначение главой Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Кто такой Малюк
На сайте СБУ указано, что Малюк родился 28 февраля 1983 года в Коростышеве Житомирской области. В 2005 году получил высшее юридическое образование в Национальной академии Службы безопасности Украины по специальности правоведение.
С 2001 г. начал военную службу в органах государственной безопасности. С января 2020 года перешел в Центральное управление Службы безопасности Украины на должность первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.
В марте 2020 г. указом президента № 86/2020 назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.
Что известно об отставке руководства СБУ
17 июля 2022 года президент подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Временное исполнение обязанностей генерального прокурора было возложено на Алексея Симоненко. 18 июля президент назначил и.о. главы СБУ Василия Малюка.
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